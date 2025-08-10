Top Scooters For Families: ఈ రోజుల్లో బైక్ కన్నా స్కూటర్లవైపు ఫ్యామిలీలు ఎక్కువగా ఆకర్షితమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఇవి రోజువారీ పనులకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మైలేజ్ బాగుండాలి, మెయింటెనెన్స్ తక్కువగా ఉండాలి, బడ్జెట్కి తగ్గ ధరలో ఉండాలి అన్నది ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబం ఆశ. అలాంటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్కెట్లోకి టాప్ 5 స్కూటర్లు వచ్చాయి. మంచి మైలేజ్, బడ్జెట్ ధర, ఫ్యామిలీకి కావలసిన అన్ని ఫీచర్లు ఉన్న ఈ స్కూటర్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
హోండా యాక్టివా 7G భారతదేశంలో చాలా ప్రసిద్ధమైన స్కూటర్. ఈ కొత్త వెర్షన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ప్రయాణాన్ని మరింత సులభంగా చేస్తుంది. మంచి ఇంధన సామర్థ్యం ఉంది. మెరుగైన సస్పెన్షన్, ఎల్ఈడీ లైట్లు, పెద్ద సీటు కింద స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉన్నాయి. రోజువారీ కుటుంబ అవసరాలకు బాగా సరిపోతుంది.
సుజుకి యాక్సెస్ 125 కుటుంబాలకు ఎంతో మంచి ఎంపిక. వేగవంతమైన పనితనం, ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి. బలమైన ఇంజిన్, సౌకర్యవంతమైన సీటు, తగినంత స్టోరేజ్ స్పేస్, యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ కలిగి ఉంది.
టీవీఎస్ జూపిటర్ 125 కుటుంబాలకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్కూటర్. మంచి సీటింగ్ సౌకర్యం ఉంది. విశాలమైన ఫ్లోర్ బోర్డ్, సీటు కింద 33 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంది. మంచి మైలేజ్ ఇస్తుంది. డిజిటల్ కన్సోల్, బయటి ఫ్యూయల్ ఫిల్లింగ్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి. రోడ్డు అడ్డంకులను సులభంగా దాటే సస్పెన్షన్ కూడా ఉంది.
హీరో డెస్టినీ ప్రైమ్ మంచి ఫీచర్లతో వచ్చిన స్కూటర్. చౌక ధరలో కుటుంబాలకు సరిపడేది. సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం ఇస్తుంది. స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంది. పిల్లలను స్కూల్ నుంచి తీసుకురావడానికి తల్లిదండ్రులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నగర ట్రాఫిక్లో సులభంగా నడుస్తుంది. ఇంజిన్ మంచిది. నిర్వహణ ఖర్చు తక్కువ.
యమహా ఫ్యాసినో 125 ఎఫ్ఐ హైబ్రిడ్ స్టైల్, ఉపయోగం పరంగా చాలా మంచిది. నగర కుటుంబాలకు బాగా సరిపోతుంది. తేలికైన బాడీతో సులభంగా నడపవచ్చు. హైబ్రిడ్ సాంకేతికతతో మంచి పికప్, మైలేజ్ ఇస్తుంది. అన్ని వయసుల వారికి సరిపడుతుంది. స్టైలిష్ లుక్ చాలా ఆకట్టుకుంటుంది.