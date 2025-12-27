Best Metal Investment: 2025లో బంగారం, వెండి కన్నా ఎక్కువ పెరిగిన వస్తువు ఏమిటో తెలుసా.. 100 శాతం కంటే ఎక్కువ..!

Gold Silver Price Comparison 2025: ఇటీవల కాలంలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మరో విలువైన లోహం మాత్రం అందరి అంచనాలను మించి దూసుకుపోతోంది. తక్కువ సమయంలోనే రికార్డు స్థాయి పెరుగుదల నమోదు చేయడంతో పెట్టుబడిదారుల దృష్టి పూర్తిగా దీనిపైనే నిలిచింది. ఒక్క ఏడాదిలోనే వంద శాతం కంటే ఎక్కువగా ధర పెరగడం ఆర్థిక వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
ఇటీవల కాలంలో బంగారం.. వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దేశంలోనే కాదు..ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ రెండు లోహాల ధరలు కొత్త రికార్డులను తాకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2025లో బంగారం, వెండి ధర ఎంతలా పెరిగిందో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు వీటితో పోటీగా మరో విలువైన లోహం ముందుకు వచ్చింది. అదే ప్లాటినం. ఈ ఏడాది ప్లాటినం ధరలు ఏకంగా 173.. శాతం వరకు పెరగడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ప్లాటినం ధర బంగారం కంటే తక్కువగానే ఉన్నా..ధరల పెరుగుదల విషయంలో మాత్రం బంగారం, వెండిని దాటేసింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల ప్లాటినం ధర రూ.70 వేల లోపే ఉంది. అయినప్పటికీ..ఒక్క ఏడాదిలో ఈ స్థాయిలో పెరగడం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ప్లాటినంపై ముందుగానే పెట్టుబడి పెట్టినవారు ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నారు.
డిసెంబర్ చివరి నాటికి చూస్తే..10 గ్రాముల ప్లాటినం ధర సుమారు రూ.68,950 వరకు చేరింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాలైన చెన్నై, ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్లలో దాదాపు ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ప్లాటినం ధర అనూహ్యంగా పెరగడం గమనార్హం. అదే సమయంలో బంగారం.. వెండి ధరలు పెరిగినా, ప్లాటినం వృద్ధి మాత్రం మరింత వేగంగా జరిగింది.
పెట్టుబడి పరంగా చూస్తే, 2024లో ప్లాటినంపై రూ.50,000 పెట్టిన వారికి ఏడాది చివరికి భారీ లాభం వచ్చింది. దాదాపు లక్షకు పైగా లాభం రావడం వల్ల ప్లాటినం పెట్టుబడిదారులకు మంచి ఫలితం దక్కింది. ఇదే సమయంలో బంగారం.. వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టినవారికి ఈ స్థాయి లాభం రాలేదని చెప్పవచ్చు.
ప్లాటినం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డిమాండ్ పెరగడం, సరఫరా తగ్గిపోవడమే. అంతేకాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు.. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పరిశ్రమల్లో ప్లాటినం వినియోగం పెరుగుతుండటంతో రాబోయే రోజుల్లో కూడా ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.