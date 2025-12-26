Platinum: బంగారం, వెండి పక్కకు తప్పుకుంటే మంచిది.. వాటికి మించిన కింగ్‌ ఇక్కడ.. ఈ లోహంలో పెట్టుబడి పెడితే మీ తలరాత మారడం ఖాయం..!!

Platinum All Time High: ఈ మధ్యకాలంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను గమనిస్తే.. బంగారం, వెండి ధరలకంటే ప్లాటినం ధరలు వేగంగా దూసుకుపోతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా బంగారం, వెండిపై మాత్రమే ఫోకస్ పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు ప్లాటినం కూడా ఒక బలమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా మారుతోంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు పెరగడంతోపాటు.. సరఫర పరిమితంగా ఉండటం.. గ్రీన్ ఎనర్జీ.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు.. హైడ్రోజన్ టెక్నాలజీలో ప్లాటీనం వినియోగం పెరగడం వల్ల ఈ లోహానికి డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. ఇదే కారణంగా ప్లాటినం ధరలు బంగారం, వెండి ధరల కంటే ఎక్కువ దూసుకెళ్తున్నాయి.
ఇన్వెస్ట్ మెంట్ పరంగా చూస్తే.. ప్లాటినం ఇప్పటికే బంగారంతో పోలిస్తే తక్కువగా చర్చలో ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఇదే అవకాశంగా మారుతోంది. ఎందుకంటే ధరలు ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నాయన్న అభిప్రాయం మార్కెట్ నిపుణుల్లో ఉంది. అంటే రాబోయే రోజుల్లో మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అధిక రాబడి కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు ప్లాటినం ఒక ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారుతోంది.
భారత్లో ప్లాటినంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారికి ఒక ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకోవాలి. బంగారం, వెండి లాగా దేశీయ స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల్లో ప్లాటినం ETFలు లిస్ట్ కాలేదు. అంటే NSE లేదా BSEలో నేరుగా ప్లాటినం ETFలను కొనుగోలు చేయలేరు. అయితే దీనర్థం పెట్టుబడి అవకాశమే లేదని కాదు. భారతీయ పెట్టుబడిదారులు విదేశీ మార్కెట్ల ద్వారా ప్లాటినం ETFల్లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
Zerodha, Groww, ICICI Direct వంటి బ్రోకింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా విదేశాల్లో లిస్ట్ అయిన, భౌతిక ప్లాటినంతో మద్దతు ఉన్న ETFలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ పెట్టుబడులు విదేశీ కరెన్సీలో జరుగుతాయి. అందువల్ల లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్ (LRS) నిబంధనలు, కరెన్సీ మార్పిడి ఖర్చులు మరియు రూపాయి, డాలర్ విలువ మార్పులు వంటి అంశాలు కూడా ఇందులో భాగమవుతాయి.
ప్లాటినం ETFల ప్రధాన లాభం ఏమిటంటే.. భౌతిక లోహాన్ని నిల్వ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. బంగారం ETFల మాదిరిగానే.. ఇవి కూడా ఆన్లైన్లో సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. అమ్మవచ్చు. భద్రత, పారదర్శకత, లిక్విడిటీ పరంగా ఇవి మంచి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు.
అయితే.. ప్లాటినం పెట్టుబడుల్లో కొంత రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. ఇది ఒకవైపు విలువైన లోహం అయినప్పటికీ.. మరోవైపు పారిశ్రామిక లోహం కావడంతో ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, విదేశీ ETFలైనందున కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులు కూడా లాభనష్టాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే దీర్ఘకాల పెట్టుబడి దృష్టితో, పోర్ట్ఫోలియోలో పరిమిత శాతంలో ప్లాటినాన్ని చేర్చడం ఉత్తమం.
మొత్తానికి బంగారం, వెండి తర్వాత ఇప్పుడు ప్లాటినం పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అధిక వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్న లోహంగా ప్లాటినం మారుతోంది. రిస్క్ను భరించే సామర్థ్యం ఉన్నవారు, కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించే పెట్టుబడిదారులకు ప్లాటినం ప్రస్తుతం ఒక బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.