PM Awas Yojana: కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.2.5 లక్షలు జమా.. వచ్చే నెలే ఫిక్స్‌..!

AP PM Awas Yojana Beneficiary Update: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ గుడ్‌న్యూస్‌ అని చెప్పొచ్చు. పేదలకు సొంతింటి కల నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. పీఎం ఆవాస్‌ యోజన పథకం కింద అర్హులకు ఇళ్ల మంజూరు ప్రక్రియ మొదలుకానుంది. వచ్చే నెలలో రూ. 2.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం కూడా అందించనుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పేదింటి కల నెరవేర్చనున్నాయి. ఏపీ పీఎం ఆవాస్ యోజన 2.0 పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
 సొంతింటి కల నెరవేరెందుకు ఎదురు చూస్తున్న పేదలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాయి. ఏపీలో పీఎం ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ 2.0 పథకం కింద ఇళ్ల మంజూరు ప్రక్రియ మొదలుకానుంది. సొంతింటి కల కోసం పేదలకు ఇండ్ల జాగాలను కేటాయించి, వారి ఇంటి నిర్మాణానికి సహాయం చేయనున్నాయి.  

 ఇక వచ్చే నెలలో అర్హులైన వారికి ఇళ్ల మంజూరు ప్రక్రియ షురూ కానుంది. ఇక క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహిస్తున్న అధికారులు వచ్చే నెల నుంచి అర్హులైన వారి ఖాతాలో రూ.2.5 లక్షల రూపాయలు జమ చేయనున్నారు. గత ఏడాది డిసెంబర్ 14 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించగా.. 60 వేల మందికి పైగా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.  

 కేవలం అర్హులైన వారికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తించనుంది. ఒక్క ఇంటి నిర్మాణానికి రెండున్నర లక్షలు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మంజూరు చేయనున్నాయి. దశలవారీగా పూర్తయిన ఇంటి నిర్మాణాన్ని బట్టి బిల్లులు కూడా చెల్లిస్తారు. ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇల్లు ఉండి అర్హత ఉన్న వారికి మాత్రమే డబ్బులు చెల్లించనున్నారు.  

 ఎన్నో ఏళ్ళుగా సొంత ఇల్లు ఉండి జాగా ఉండి కూడా ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టలేని పేదలకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వారి జీవనం మెరుగ్గా ఉండనుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆర్థిక సాయంతో సొంత ఇంటి కల నెరవేరనుంది.  

 పీఎం ఆవాస్ యోజన 2.0 కు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు గ్రామీణ సచివాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.  ఇంటి స్థలాల పత్రాలు కచ్చితంగా ఉండాలి. అంతేకాదు రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు, ఉపాధి హామీ జాబ్ కార్డు, పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోతో పాటు బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు కూడా సరిగ్గా ఉండాలి. సొంత స్థలం లేని వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

