AP Housing Scheme: సొంతిళ్లు లేని వారికి గుడ్ న్యూస్.. 10.42 లక్షల మందికి ఇళ్ల మంజూరు!

AP Housing Scheme 2026
సొంత ఇల్లు లేక అద్దె ఇళ్లలో ఉంటున్న కుటుంబాలకు శుభవార్త వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పీఎం ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ 2.0 పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా పేద మరియు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సొంత ఇల్లు కల కల నెరవేర్చే అవకాశం లభించనుంది.
అధికారుల సమాచారం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్రాష్ట్రంలో మొత్తం 10.42 లక్షల మంది ఈ పథకానికి అప్లై చేశారు. వీరిలో 8.29 లక్షల మంది తమ సొంత స్థలంలో ఇల్లు నిర్మించేందుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అలాగే స్థలం లేకపోయిన వారికి స్థలం మరియు ఇల్లు రెండూ కలిపి ఇవ్వాలని 2.13 లక్షల మంది అప్లై చేశారు. ఈ సంఖ్యలు చూస్తే ఈ పథకంపై ప్రజల్లో ఎంత ఆసక్తి ఉందో అర్థమవుతోంది.

ఇప్పటికే గ్రామ స్థాయిలో అధికారులు పర్యటించి అర్హుల వివరాలను సేకరించారు. లబ్ధిదారుల ఇళ్ల స్థితి, ఆదాయం, కుటుంబ పరిస్థితులు వంటి అంశాలను పరిశీలించి ప్రాథమిక ఆమోదం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి పరిశీలిస్తోంది. అన్ని వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అన్నది ధృవీకరించిన తర్వాత తుది జాబితాను సిద్ధం చేయనున్నారు.  

అధికారుల అంచనా ప్రకారం ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే ఏప్రిల్ నెలలో ఇళ్ల మంజూరు ప్రారంభం కానుంది. లబ్ధిదారుల జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. ఇల్లు మంజూరైన వారికి ప్రభుత్వంచే ఆర్థిక సహాయం దశలవారీగా అందుతుంది. ఇల్లు నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుంది.  

ఈ పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే పేద కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది. సొంత ఇల్లు ఉండటం వల్ల భద్రతతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. అద్దె భారం తగ్గి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పిల్లల చదువు, కుటుంబ స్థిరత్వం వంటి విషయాల్లో కూడా సానుకూల మార్పు కనిపిస్తుంది.  

మొత్తానికి, పీఎం ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ 2.0 పథకం ద్వారా లక్షలాది కుటుంబాలకు సొంతింటి కల నిజమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఏప్రిల్‌లో ఇళ్ల మంజూరు ప్రక్రియ ప్రారంభమైతే అనేక మంది జీవితాల్లో కొత్త ఆశలు వెలుగుతాయి.

