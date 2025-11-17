English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!

PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!

PM Kisan 21st Installment: రైతులకు భారీ శుభవార్త.. మరో 48 గంటల్లో వారి ఖాతాల్లో రూ.2000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా జమ కానున్నాయి. అయితే నవంబర్ 19వ తేదీ పీఎం కిసాన్‌ 21 విడుత నిధులు జమ కానున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 11 కోట్ల మందికి పైగా రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయితే ఈలోగా మీరు ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోండి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం..
 
 ప్రస్తుతం రైతులు పీఎం కిసాన్ 21 విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అవి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో జమ అయిపోతాయి. ఇప్పటివరకు 20 విడుదల నిధులు మంజూరు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తాజాగా 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేయడానికి సన్నద్ధమవుతోంది.  

 అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి డబ్బులు మీ ఖాతాలో జమ కావాలంటే ముందుగా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. దీనికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ pmkisan.gov.in ఓపెన్ చేసి అక్కడ మీరు సులభంగా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)లో కూడా పూర్తి చేస్తారు. అయితే ఇదే వెబ్సైట్లో బెనిఫిషియరీ స్టేటస్‌ కూడా చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.  

ఇక్కడ మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, బ్లాకు, గ్రామం పేరు నమోదు చేసి అక్కడ 'గెట్ రిపోర్ట్స్' పై క్లిక్ చేస్తే మీకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన పథకంలో మీ పేరు ఉందా లేదా ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు..   

అయితే ఈ పథకానికి అందరూ అర్హులు కాదు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ఈ ముందుగానికి ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. దీంతో పాటు ఆదాయపన్ను చెల్లించకూడదు. రూ. 10,000 కు పైగా ఏ పెన్షన్ తీసుకోకూడదు. బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్‌ వివరాలు లింక్ చేసి ఉండాలి .  

ఆన్‌లైన్‌లో ఈకేవైసీ పూర్తి చేయడానికి Pmkisan.gov.in ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఈ కేవైసీ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. అక్కడ మీ ఆధార్ క్యాప్చా నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని కూడా నమోదు చేసి చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే ఈ కేవైసీ పూర్తవుతుంది.

