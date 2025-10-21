English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ఎన్నికల వేళ నవంబర్‌ ఈ తేదీనా 21వ విడుత నిధులు విడుదల..!

PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ఎన్నికల వేళ నవంబర్‌ ఈ తేదీనా 21వ విడుత నిధులు విడుదల..!

PM Kisan 21st Installment Final Update: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజనపై బిగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఇప్పటివరకు దీపావళి ముందుగానే పీఎం కిసాన్ 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేస్తారని దేశవ్యాప్తంగా రైతుల ఎదురుచూశారు. అయితే తాజాగా దీనిపై మరో అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఇప్పటికి నిధులు మంజూరు కాలేవు. అయితే నవంబర్ మొదటి వారంలో పీఎం కిసాన్ 21వ విడుత నిధులు విడుదల అవుతాయని తాజా అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన అర్హులైన వారికి 21వ విడత నిధులు మంజూరు కానున్నాయి. అయితే దీపావళికి ముందుగానే ఆ నిధులు విడుదలవుతాయి అని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఎదురు చూశారు. అయితే ఇప్పటి వరకు దీనిపై ఎలాంటి అప్‌డేట్ లేదు తాజాగా దీనిపై మరో కొత్త తేదీ ఖరారు అయింది.   

2 /5

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన నిధుల కోసం కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే పంజాబ్‌, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కశ్మీర్ వంటి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 21వ విడుత నిధులు మంజూరు చేశారు. అయితే తాజాగా దీపావళి ముందుగానే ఈ నిధులు విడుదలవుతాయని మిగతా ప్రాంతాల్లో రైతులు ఎదురు చూశారు. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అప్‌డేట్ లేదు. కానీ పీఎం కిసాన్ 21వ విడత నిధులు నవంబర్ మొదటి వారంలో విడుదలవుతాయని సమాచారం.  

3 /5

 దీపావళి సందర్భంగా కేంద్రం పీఎం కిసాన్ 21వ విడత నిధులు రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తుందని వార్తలు వచ్చినా మోదీ సర్కార్ దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయితే రైతులకు రూ.2000 చొప్పున విడుదల చేసే అవకాశం నవంబర్ మొదటి వారంలో ఉందని నేషనల్ మీడియా పేర్కొంది. బీహార్ అసెంబ్లీ తొలి విడత ఎన్నికలు నవంబర్ 6 ముందే కేంద్రం దీనిపై ప్రకటన చేయవచ్చని తెలిపింది.   

4 /5

 రైతులు దీనికి ముందుగానే ఈ కేవైసీ కూడా పూర్తిచేసుకుని ఉండాలి. ప్రతి ఏడాది రూ. 6000 చొప్పున రైతులకు నేరుగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా క్రెడిట్ అవుతుంది. మూడు దశల్లో రూ. 2000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో క్రెడిట్ చేస్తారు. అయితే దీనికి బెనిఫిషరీ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకుని సదుపాయం కూడా ఉంది.  

5 /5

 ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజనకు కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే అర్హులు. దీనికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిని అనుసరించిన వారికి మాత్రమే బెనిఫిట్ పొందుతారు. కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. బ్యాంకు ఆధార్ లింక్ చేసుకొని ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ బెనిఫిట్ పొందుతారు.

PM Kisan 21st installment update PM Kisan November payment date PM Kisan 2000 Rupees Release Date

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రోజు కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకండి, విజయం వీరిదే..