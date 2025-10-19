PM Kisan 21st Installment Update: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన దీపావళి ముందుగానే విడుదలవుతుందని కొన్ని కోట్ల మంది రైతుల ఎదురు చూశారు. అయితే ఇప్పటివరకు దీనిపై సమాచారం లేకపోవడంతో రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. రేపే దీపావళి పండుగ అయితే కొన్ని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మాత్రం విడుదల చేశారు. మిగతా ప్రాంతాల్లో పీఎం కిసాన్ 21వ విడుత నిధులు ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కోసం కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 20 విడుతలు నిధులు విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం 21వ విడత నిధుల కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కశ్మీర్ వంటి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఈ నిధులు విడుదల చేశారు. అయితే మిగతా ప్రాంతాల్లో 21వ విడత నిధులు మంజూరు కాలేదు.
ప్రతి ఏడాది రూ.6000 మూడు దఫాల్లో రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రెడిట్ చేస్తుంది. అయితే అలా ఇప్పటివరకు 20 విడుతలు నిధులు మంజూరు చేసింది. 21వ విడత నిధులు దీపావళి ముందుగానే విడుదలవుతాయని అనుకున్నారు.
దీనికి ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఓటిపి మేము రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ కి వస్తుంది ఇది పీఎం కిసాన్ అధికారిక ఫోటోలు అందుబాటులో ఉంది బయోమెట్రిక్ రూపంలో మీ దగ్గరలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో పిఎం కిసాన్ మొబైల్ యాప్ లో కూడా సులభంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా మీ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నిధులు ఈ దీపావళికి విడుదల అవుతాయని కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఎదురు చూశారు. కానీ ఈ నెలాఖరులోనే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
అయితే అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రం తేదీ గురించి వెల్లడించలేదు. కానీ కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు 21వ విడత నిధులు మాత్రం ఈ అక్టోబర్ నెలాఖరులోనే విడుదలవుతాయని ఎదురు చూస్తున్నారు. వాళ్లకు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా రూ.2000 డిపాజిట్ అవుతుంది