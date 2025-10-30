English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ డబ్బులు త్వరలో ఖాతాల్లో క్రెడిట్‌.. మీ పేరు ఉందా? ఇలా బెనిఫిషరీ స్టేటస్‌ ఇప్పుడే చెక్‌ చేయండి..!

PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ డబ్బులు త్వరలో ఖాతాల్లో క్రెడిట్‌.. మీ పేరు ఉందా? ఇలా బెనిఫిషరీ స్టేటస్‌ ఇప్పుడే చెక్‌ చేయండి..!

PM Kisan Beneficiary Status Check: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన డబ్బులు త్వరలో రైతుల ఖాతాల్లో క్రెడిట్ కానున్నాయి. ప్రస్తుతం రైతులు 21వ విడుత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈలోగా మీరు ముందుగా ఇకేవైసీ పూర్తి చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు అర్హత సాధిస్తే బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్‌ చేసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా రూ.2000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. ప్రస్తుతం 21వ విడత నిధులు మంజూరు కానున్నాయి. నవంబర్ మొదటి వారంలో ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయని సమాచారం. ఈలోగా రైతులు కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.  

ఇ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం. అప్పుడే పీఎం కిసాన్‌ పథకానికి అర్హత సాధిస్తారు. అయితే మీరు కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు కాదా? బెనిఫిషరీ స్టేటస్ సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన PMkisan.gov.in ఓపెన్ చేయాలి  

 ఇక్కడ ఆ హోమ్ పేజీలోనే 'ఫార్మర్ కార్నర్' అని కనిపిస్తుంది. దాని క్లిక్ చేస్తే 'బెనిఫిషియరీ స్టేటస్‌' ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ మీరు రాష్ట్రం, జిల్లా, గ్రామం, బ్లాకు పేర్లు నమోదు చేయాలి. చివరగా 'గేట్ రిపోర్ట్స్' పై క్లిక్ చేస్తే బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ లిస్టు కనిపిస్తుంది.  

 ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు కు అర్హులు ప్రధానంగా భారత పౌరుడై ఉండాలి. వారికి సొంతంగా భూమి కలిగి ఉండాలి. వ్యవసాయ భూమి ఉన్న చిన్న, సన్నకారు రైతులు అర్హులు. వారు ప్రతినెల రూ.10 వేలకు మించి పెన్షన్ తీసుకోకూడదు. దీంతోపాటు ఎలాంటి ఆదాయపు పన్ను చెల్లించకూడదు.  

 ఇక పీఎం కిసాన్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్‌సైట్ Pmkisan.gov.in లోనే 'న్యూ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్' హోం పేజీలో ఎంపిక చేయండి. అక్కడ మీ ఆధార్, రాష్ట్రం, క్యాప్చ, కోడ్, నమోదు చేసి ఓటీపీ వెరిఫై చేయండి. మీ అప్లికేషన్‌, బ్యాంకు ఐఎఫ్ఎస్‌ఈ కోడ్, మొబైల్ నెంబర్, ల్యాండ్ ఓనర్ షిప్ వివరాలు కూడా మీరు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.

PM Kisan beneficiary status check PM Kisan 21st installment PM Kisan 2000 Credit Update PM Kisan eKYC Last Date

