Pm Kisan: దీపావళికి ముందే రైతులకు భారీ శుభవార్త.. 21వ విడుత నిధులు మంజూరు?

PM Kisan 21 Installment: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ఇప్పటి వరకు 20వ విడుత నిధులు విడుదల చేశారు. అయితే, 21వ విడుత నిధులు దీపావళికి విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. అయితే అది ఎంతవరకు నిజం? ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు.ప్రస్తుతం 21వ విడుత కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే దీపావళి పండుగకు ఈ విడత నిధులు మంజూరు అవుతున్నట్లు సమాచారం.
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ఏడాదికి రూ.6000 మూడు దశలలో రూ.2000 చొప్పున డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) ద్వారా రైతుల ఖాతాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జమ చేస్తోంది. అలా ఇప్పటివరకు రైతుల ఖాతాలో 20 విడుతల నిధులు మంజూరు చేశారు. ప్రస్తుతం 21 విడుత నిధులు దీపావళికి ముందుగానే రైతు ఖాతాలో జమ అవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా నిధుల విడుదల మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ నెలలో విడుదల కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ సమయంలో దీపావళి రానుంది కాబట్టి దీపావళి ఆ పండుగ సమయంలోనే పిఎం కిసాన్ సంబంధించిన విడుదల చేయవచ్చు అని తెలుస్తోంది
అయితే ఈ పీఎం కిసాన్ నిధుల ద్వారా లబ్ది పొందాలంటే ముందుగానే రైతులు ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. భూ రికార్డులు కూడా వెరిఫికేషన్ పూర్తయి ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే లబ్ది పొందుతారు. ఇతరులకు ఈ పీఎం కిసాన్ అర్హత కిందికి రారు.
అంతేకాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఐటీఆర్ ఫైలింగ్, రూ.10000 కు పైగా పింఛన్ పొందే వారు కూడా ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులకు అర్హులు కాదు. కేవలం చిన్న, సన్నకారు రైతులు మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న ఈ పథకానికి అర్హులు అవుతారు.