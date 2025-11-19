English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 మీ ఖాతాల్లో జమ కాలేదా? వెంటనే ఇలా చేయండి..

PM Kisan 21st Installment Not Credited: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 21వ విడుత నిధులు ఈరోజు విడుదల చేశారు నరేంద్ర మోదీ. ఈ కిసాన్ నిధులను కోయంబత్తూర్ పర్యటనలో భాగంగా అక్కడ విడుదల చేశారు. రైతుల ఖాతాల్లో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ అయ్యాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తొమ్మిది కోట్ల మందికి పైగా రైతులు ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందారు. ఒకవేళ మీకు పీఎం కిసాన్ నిధులు క్రెడిట్ కాకపోతే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం..
 
 కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పీఎం కిసాన్ నిధి యోజన ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు దేశవ్యాప్తంగా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈరోజు 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేశారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ నిధులను ఈరోజు మంజూరు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు రూ.2000 వారి ఖాతాల్లో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ అయ్యాయి.   

 అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 21వ విడుత నిధులు మీ ఖాతాలో జమ కాకపోతే pmkisan-ict@gov.in ఇది మాత్రమే కాదు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 155261, 180011526 నెంబర్ కి కాల్ చేయవచ్చు.  

 011-23381092 హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కాల్ చేసి మీ ఖాతాలో క్రెడిట్ స్టేటస్‌ గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాదు పీఎం కిసాన్ అధికారికే వెబ్సైట్లో కూడా మీ ఇన్స్టాల్మెంట్ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు.  

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజనలో బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ కూడా ఆధార్ కార్డు మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా సులభంగా చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. ఇక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్‌ ఆధార్ నంబర్ సెర్చ్ చేసి క్యాప్చ కోడ్ నమోదు చేసి తెలుసుకోవచ్చు. అయితే రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేస్తే వివరాలు కనిపిస్తాయి.  

 అయితే పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందాలంటే ముందుగానే ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సరైనవిగా ఉండాలి. ఆధార్ లింక్ చేసి ఉన్నవారికి మాత్రమే పిఎం కిసాన్ నిధులు మంజూరు అవుతాయి. 21వ విడత నిధులు మీ ఖాతాలో జమ కాకపోతే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు.

PM Kisan 21st installment PM Kisan not credited PM Kisan payment status check PM Kisan KYC update PM Kisan Beneficiary status

