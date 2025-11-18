English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan Status Check: రేపు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 21వ విడుత నిధులు మంజూరు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. అయితే ఆన్‌లైన్‌లో బెనిఫిషరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. Pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా 11 కోట్లకు పైగా రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇప్పటివరకు 20 విడుతలు నిధులు మంజూరు చేశారు. రేపు నవంబర్ 19వ తేదీ 21వ విడత రూ.2000 మంజూరు చేయనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.  

 ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన లబ్ధిదారుల జాబితాలో మీ పేరు కూడా ఉందా? లేదా? సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. Pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో మీరు పేరు చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు.   

 ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి పథకంలో లబ్ధి పొందాలంటే భారతీయులై ఉండాలి. అంతేకాదు వారి పేరుపై భూ రికార్డులు సరిగ్గా ఉండాలి. ఈ కేవైసీ ముందుగానే పూర్తి చేసుకున్న వారు మాత్రమే అర్హులు. అంతేకాదు సరైన ఫార్మర్ ఐడి కార్డు తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి. వీరు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులవుతారు.  

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా బెనిఫిషియరీ స్టేటస్‌ లిస్ట్ లో మీ పేరు చెక్ చేసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ఓపెన్ చేసి 'ఫార్మర్ కార్నర్' ఎంచుకోండి. హోమ్ పేజీలో బెనిఫిషియరీ లిస్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది. దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే మీ జిల్లా, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్, బ్లాక్, గ్రామం పేరు ఎంటర్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది.  

 అక్కడ కాప్చా కోడ్ నమోదు చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు మీ వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తాయి. పీఎం కిసాన్ 21వ విడత నిధులు రేపు నవంబర్ 19వ తేదీ విడుదల చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది రూ.6000 విడుదల చేస్తుంది. మూడు దశల్లో ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు.

