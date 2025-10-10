English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 21వ నిధులకు ఎదురు చూస్తున్నారా? ముందుగా ఈ 5 పనులు పూర్తి చేయండి..

PM Kisan 21st Installment: ప్రతి ఏడాది పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన (PMKSY) ద్వారా రూ. 6000 మూడు విడతల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు 20 విడుతలు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం తాజాగా దీపావళికి ముందుగానే 21వ విడత కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందనున్నారు. అయితే పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందడానికి ముందుగా ఈ 5 పనులు పూర్తి చేసి ఉండాలి. 
 
 పీఎం కిసాన్ నిధి యోజన ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు మన దేశ వ్యాప్తంగా లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయితే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలైన పంజాబ్‌, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌ ప్రాంతాల్లో 21వ విడత నిధులు ఇప్పటికే మంజూరు చేశారు. మిగతా ప్రాంతాల్లో దీపావళికి ముందుగానే ఈ నిధులు విడుదల చేయనున్నారు.   

 పీఎం కిసాన్ నిధుల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారు. దీనికి ముందుగానే ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకుని ఉండాలి. ఇప్పటివరకు 20 విడతలు విడుదల చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 21వ విడుదల చేయనుంది. ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయడానికి ఆన్‌లైన్లో సరిపోతుంది. లేకపోతే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో ఫింగర్ ప్రింట్ ఆధారంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.   

దీంతోపాటు మీ బ్యాంకు వివరాలు కూడా సరైన విధంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, అకౌంటు వంటివి సరిగ్గా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి. ఆధార్ కార్డు లింక్ చేసి ఉండాలి. లేకపోతే పిఎం కిసాన్ నిధులు పడకపోవచ్చు.   

ఇక పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందడానికి సరైన ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా కలిగి ఉండాలి. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పోర్టల్ లో మీ పేరు సరిగ్గా ఉందా ?లేదా? చెక్ చేసుకోండి. సరైన డాక్యుమెంట్స్ అప్‌లోడ్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా కల్పించింది. దీంతో పాటు ల్యాండ్‌ రిజిస్ట్రేషన్ పొందిన రైతులకు మాత్రమే నిధులు మంజూరు అవుతాయి.   

పీఎం కిసాన్‌ యోజన అధికారిక వెబ్సైట్లో సులభంగా బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా కల్పించారు. దీనికి pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవాలి. దీంతోపాటు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో లేకపోతే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఆధారంగా నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

