English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • PM Kisan: పక్కదారి పడుతున్న పీఎం కిసాన్ నిధులు.. ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు లబ్దిదారులు, భారీ ఎత్తున ఫిర్యాదులు..!

PM Kisan: పక్కదారి పడుతున్న పీఎం కిసాన్ నిధులు.. ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు లబ్దిదారులు, భారీ ఎత్తున ఫిర్యాదులు..!

PM Kisan 21st Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా రూ.2000 ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా జమ అవుతాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం రైతుల సాగు అవసరాలకు ఎంతగానో ఉపయోగకరం. అయితే ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు పక్కదారి పడుతున్నాయి. ఒక్క కుటుంబంలో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు పొందుతున్నట్లు తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో వారిని గుర్తించే పని  ప్రారంభించారు అధికారులు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకంలో నిధులు పక్కదారి పడుతున్నట్లు తెలిసింది. సాధారణంగా పీఎం కిసాన్ నిధులు కేవలం కుటుంబంలో ఒకరు మాత్రమే అర్హులు. రెండు హెక్టార్ల లోపు ఉన్న భూ యజమాని మాత్రమే పొందుతారు.  

2 /5

అయితే ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన నిధులు పక్కదారి పడుతున్నట్లు తెలిసింది. ఒక్కొక్క కుటుంబంలో భార్యాభర్తలతో పాటు.. భూమి పూర్వపు యజమాని కూడా నిధులు జమవుతున్నట్లు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా 31 లక్షల కేసులు గుర్తించగా రాష్ట్రాలు 19.2 లక్షల కేసులు పరిశీలించాయి.

3 /5

 అందులో 17.87 లక్షల మంది దంపతులు ఇద్దరూ పీఎం కిసాన్‌ నిధులు పొందుతున్నట్లు తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు వాటిని గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సన్నద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంది. పీఎం కిసాన్ నిధుల ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమవుతాయి  

4 /5

 కేవలం కుటుంబంలో ఒకరు మాత్రమే అర్హులు. అంతేకాదు ఆదాయపు పన్ను చెల్లించేవారు అర్హులు కాదు. దీంతో పాటు రూ.10 వేల పైన పింఛను తీసుకునే వారు కూడా అర్హత సాధించలేరు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది దేశవ్యాప్తంగా లబ్ది పొందుతున్నారు.  

5 /5

ఇప్పటి వరకు 20 విడుతలు పీఎం కిసాన్‌ నిధులు పొందిన రైతులు ప్రస్తుతం 21వ విడుత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలైన జమ్మూ, కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో 21వ విడుత నిధులు కూడా మంజూరు అయ్యాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో దీపావళికి ముందుగానే ఆ నిధులు జమ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

PM Kisan 21st installment PM Kisan fund misuse PM Kisan double beneficiaries PM Kisan latest update 2025 PM Kisan DBT payment

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అనవసరంగా గొడవలకు దిగకండి, కొత్త పనుల చేపట్టకండి..