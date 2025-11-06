PM Kisan 21st Installment Update: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 20 విడుతలు నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా 21వ విడుత నిధుల మంజూరుకు సన్నద్ధమవుతోంది. 2025 ఆగష్టు 2న 20వ విడుత నిధులు విడుదల చేశారు. పీఎం కిసాన్ 21వ విడుత రూ.2000 ఎప్పుడు విడుదల అవుతాయి తెలుసుకుందాం.
పీఎం కిసాన్ 21వ విడుత నిధులు దీపావళికి వస్తాయని ఎదురు చూశారు రైతులు. అయితే, మొదటగా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలైన జమ్మూ, కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో నిధులు మంజూరు చేశారు.
అయితే, 2026 జనవరి 1వ తేదీ వరకు పీఎం కిసాన్కు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. లేకపోతే నిధులు ఆగిపోతాయి. దేశ వ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారు. అదే విధంగా 21వ విడుత నిధులు బిహార్ ఎన్నికల తర్వాత విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది
దీంతోపాటుగా ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే పీఎం కిసాన్ నిధులు మంజూరు కావు. పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందడానికి ఈ కేవైసీ సీఎస్ఈ సెంటర్లో పూర్తి చేస్తారు
లేకపోతే ఆన్లైన్లో కూడా pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. బిహార్ ఎన్నికల తర్వాత పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల అవుతాయి.
ఇక కుటుంబ సభ్యుల్లో కేవలం ఒక్కరు మాత్రమే అర్హులు. వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయి ఉండుకూడదు. అదే విధంగా ఆదాయపు పన్ను కట్టకూడదు. వారికి పెన్షన్ రూ.10000 మించి తీసుకోకూడదు.