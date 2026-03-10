English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Farrmers scheme India: మార్చి 13న అకౌంట్ లోకి డబ్బులు.. గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

Govt scheme India:: దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్న పీఎం కిసాన్ పథకం 22వ విడత డబ్బులు మార్చి 13న వారి ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. ప్రతి రైతుకు రూ.2000 చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది.
దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న పీఎం కిసాన్ పథకానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ప్రకటన వెలువడింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 13న పీఎం కిసాన్ పథకం 22వ విడత డబ్బులను రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో కోట్లాది మంది రైతులకు ఆర్థికంగా ఉపశమనం లభించనుంది.  

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అస్సాం పర్యటనలో ఈ నిధులను అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా అర్హత ఉన్న రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా డబ్బులు జమ అవుతాయి. ప్రతి రైతుకు రూ.2000 చొప్పున ఈ విడతలో అందజేస్తారు.  

పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు సంవత్సరానికి మొత్తం రూ.6000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. ఈ డబ్బును మూడు విడతలుగా ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. ఒక్కో విడతలో రూ.2000 చొప్పున అందజేస్తారు.  

ఈ పథకం ప్రారంభమైన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. పంటల సాగు సమయంలో వచ్చే ఖర్చులకు ఈ డబ్బు కొంతమేర ఉపయోపడుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు.  

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 10 కోట్ల మంది రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రతి విడతలో వేల కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది.  

రైతులు తమ బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు ఆధార్ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ముందుగానే చెక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వివరాలు సరిగా లేకపోతే డబ్బులు జమ కావడంలో సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

