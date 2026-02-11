English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!

PM Kisan Yojana 22th Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఎడాది రూ. 6000 రైతులు పొందుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల మంది ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం రైతుల సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు 21 విడతల నిధులు విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. తాజాగా 22వ విడుతకు సన్నద్ధమవుతుంది. అయితే ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఈ 22వ విడత విడుదల చేస్తారు అనే సమాచారం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో జాబితాలో మీ పేరు ఉందా ఇలా వెంటనే చెక్ చేసుకోండి.
 
 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22వ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు బిగ్ అలర్ట్. ఈ విడతలో మీ పేరు ఉందా? లేదా పేరు తొలగించారా? చెక్ చేసుకోండి. లేకపోతే అనర్హత ఉన్న రైతుల పేరును కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలగించింది. కేవలం చిన్న, సన్నకారు రైతులకు మాత్రమే ఈ పథకాన్ని అందించనున్నారు.  

 అంతేకాదు కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏడాదికి మూడుసార్లు రూ.2000 రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అయితే పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధులు మీరు పొందబోతున్నారా? మీ పేరు జాబితాలో ఉందా వెంటనే ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు.  

 నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది. అయితే 22 విడత ఫిబ్రవరి నెలలో విడుదల అవ్వచ్చని భావిస్తున్నారు. దీనికి ముందుగా మీ పేరు ఉందా? లేదా? ఆన్‌లైన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ PMkisan.gov.in ఓపెన్ చేసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు.   

 పీఎం కిసాన్ యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అక్కడ 'నో యువర్ స్టేటస్' అని ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ నమోదు చేయాలి. లేకపోతే 'నో యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్' పై క్లిక్ చేసి నంబర్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా మీ స్క్రీన్ పై క్యాప్చా కూడా నమోదు చేయాలి. అప్పుడు' గెట్ డీటెయిల్స్' బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీ స్టేటస్ లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది.   

 సులభంగా మీరు ఇలా మీ ఆన్‌లైన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందుతారా? లేదా? తనిఖీ చేయండి. అయితే ఈ పథకానికి అర్హత సాధించాలంటే పదివేలకు పైగా ఎలాంటి పింఛను తీసుకోకూడదు. అంతేకాదు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు కాదు.

