PM Kisan: రైతులకు హెచ్చరిక.. పీఎం కిసాన్‌ డబ్బులు రూ.2000 ఈసారి వీరికి పడవు..!

PM Kisan 22nd Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PMKSY) కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు 21 విడత నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. తాజాగా 22వ విడత నిధుల విడుతకు సన్నద్ధమవుతుంది. 2026 ఫిబ్రవరి నెలలో రూ. 2000 జమ అవ్వనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ రైతులకు మాత్రం పీఎం కిసాన్ నిధులు పడవు. ఎందుకో తెలుసా?
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ. 6000 రైతుల ఖాతాలో జమవుతుంది. రూ. 2000 చొప్పున మూడు దశలో ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు. అలా ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 21 విడుతల నిధులు మంజూరు చేసింది.
తాజాగా రైతులు 22వ విడత నిధుల మంజూరుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. అవి ఫిబ్రవరి నెలలో విడుదలకు జరగనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 22, 23, 24 వాయిదాలు నేరుగా ఈ సంవత్సరంలో రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమ కానున్నాయి.
రూ. 2000 చొప్పున మూడు వాయిదాలలో ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు. అయితే రైతులు ఈ పథకం ప్రయోజనాలు పొందాలంటే ముందుగా ఈ కేవైసీ తప్పనిసరి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ కేవైసీతో పాటు ఒక ప్రత్యేక రైతు ఐడీ కూడా తప్పనిసరి.
అంతేకాదు బ్యాంకు ఆధార్ కార్డుతో లింక్ చేసి ఉండాలి. వారు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హుల అవుతారు. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అలర్ట్ కూడా యాక్టీవ్గా ఉండటం వల్ల డబ్బులు జమ అయినా వెంటనే మీ ఫోన్కు మెసేజ్ అలెర్ట్ కూడా వస్తుంది.
ఇక ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 2019లో పీఎం కిసాన్ యోజన పథకం ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల చిన్న సన్నకారు రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమ అవుతున్నాయి. ఇది వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.