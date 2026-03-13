Amount Credited Today: ఉగాది కానుక.. నేడు ఖాతాల్లోకి రూ.7 వేలు జమ.. వెంటనే చెక్ చేసుకోండి..!

PM Kisan 22nd Installment:రైతులకు ప్రభుత్వం మరో మంచి వార్త చెప్పింది. ఉగాది పండుగ సందర్భంగా రైతుల ఖాతాల్లోకి నేడు డబ్బులు జమ చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పీఎం కిసాన్ పథకం కింద రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందుతోంది. ఈ పథకం ద్వారా రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం మూడు విడతల్లో డబ్బులు జమ చేస్తారు.
ఇవాళ పీఎం కిసాన్ పథకంలో భాగంగా 22వ విడత నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అస్సాం పర్యటనలో ఈ నిధులను అధికారికంగా విడుదల చేస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులకు ఈ డబ్బులు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి.
పీఎం కిసాన్ పథకం కింద ఒక్కో రైతు ఖాతాలో రూ.2,000 చొప్పున జమ చేస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 9.32 కోట్ల మంది రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు. ఈ డబ్బులు నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి పంపబడతాయి.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా రైతులకు ప్రత్యేక కానుక అందుతోంది. ఉగాది సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రైతులకు అదనంగా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద నిధులను విడుదల చేయనున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో నిర్వహించే కార్యక్రమంలో ఈ నిధులను విడుదల చేస్తారు. పీఎం కిసాన్ పథకం నుంచి వచ్చే రూ.2,000తో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకం ద్వారా రూ.4,000 కూడా రైతులకు అందుతుంది. అంటే మొత్తం రూ.6,000 వరకు రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ అవుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 46.85 లక్షల మంది రైతులు ఈ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు. ఈ డబ్బులు నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ అవుతాయి. రైతులు తమ పేర్లు లబ్ధిదారుల జాబితాలో ఉన్నాయో లేదో అధికారిక వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు.ప్రభుత్వం ఈ పథకాల ద్వారా రైతులకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వ్యవసాయం చేసేందుకు అవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించడానికి ఈ నిధులు ఉపయోగపడతాయి.