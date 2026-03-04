English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?

PM Kisan 22nd Installment is cut Check Status: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన అనార్హత ఉన్న రైతుల పేరును జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఈ నేపథ్యంలో సగానికి సగం లబ్ధిదారుల సంఖ్య పడిపోయిందని సమాచారం కూడా ఉంది. అయితే 22వ విడత నిధులు మార్చు చివరి వారం వరకు విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారుల జాబితాలో మీ పేరు ఉందా? ఇలా చెక్ చేసుకోండి. 
 
 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22వ విడుత నిధుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. రూ.2000 మార్చి చివరి వరకు రైతుల ఖాతాల్లో జమా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవి నేరుగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా రైతుల ఖాతాలో జమవుతాయి. దీనికి ముందుగానే ఈ కేవైసీ వంటి పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.  

 అంతేకాదు అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన https://pmkisan.gov.in/లో కూడా మీ జాబితాలో పేరు చెక్ చేసుకోవచ్చు . ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 21 విడత నిధులు మంజూరు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు 22వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.   

 80 శాతానికి పైగా రైతులు రెండు హెక్టార్ల కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ ద్వారా వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి . ఈ పథకానికి అర్హులైన రైతులకు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 వారి ఖాతాలో జమవుతాయి.   

 అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనర్హత ఉన్న రైతుల పేర్లు తొలగించే పనిలో పడింది. ఇప్పటికే రైతుల పేర్లను తొలగించేసింది. రైతుల వద్ద ఆధార్ బ్యాంక్, అకౌంట్ వెరిఫై చేసిన భూ రికార్డులు, ఈ కేవైసీ, ఫార్మర్ ఐడి వంటివి పూర్తి కలిగి ఉన్న వారికి మాత్రమే ఈ పథకం లబ్ది అందుతుంది.   

https://pmkisan.gov.in/ క్లిక్ చేసి అక్కడ ఫార్మర్ కార్నర్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. లబ్ధిదారుల జాత జాబితా కనిపిస్తోంది. మీ ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నెంబర్ లేదా బ్యాంకు ఖాతా నెంబర్ తో వెరిఫై చేస్తే ఓటీపీ, రిజిస్టర్ మొబైల్‌ నెంబర్‌కు వస్తుంది తద్వారా స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.   

 ఈకేవైసీ పెండింగ్లో ఉన్న కానీ రైతుల ఖాతాలో డబ్బులు జమ కావు. మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని సులభంగా కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఓటీపీ ఆధారంగా ఇది పూర్తవుతుంది. స్మార్ట్ ఫోన్ లేకున్నా మీ దగ్గరలో ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్లి బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్‌ పూర్తి చేయండి. కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఏ ఛార్జీ లేకుండా ఆ పని పూర్తవుతుంది.  

 దీంతో పాటు మీ ఆధార్ వివరాలు సరిగ్గా లేకపోతే కూడా పీఎం కిసాన్ నిధులు మంజూరు కావు. బ్యాంకు వద్దకు వెళ్లి సరైన ఆధార్ కాపీ ఇవ్వండి. వాళ్ళు వెంటనే అప్‌డేట్ చేస్తారు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ యోజన డబ్బులు పొందాలంటే కేంద్ర ,రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అనర్హులు. దీంతో పాటు కేవలం రెండు హెక్టార్‌లకు మాత్రమే అర్హత ఉంటుంది.

