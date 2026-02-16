PM Kisan 22st Installment Date Out: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PMKSY) ద్వారా ఇప్పటివరకు 21 విడతలు నిధులు విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం (Central Govt). ఇప్పుడు 22వ విడుతకు సన్నద్ధమైంది. అయితే పీఎం కిసాన్ తొమ్మిది కోట్ల రైతులకు బిగ్ అప్డేట్ ఈ విడతపై వచ్చింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తోన్న రైతులకు ఈ పథకం సంబంధించి 22వ విడుత రూ.2000 ఎప్పుడు పడతాయో క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ప్రతి ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాలో పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన పథకం కింద రూ.6000 జమ చేస్తుంది. వీటిని రూ.2000 చొప్పున మూడు విడతల్లో విడుదల చేస్తుంది. అయితే ఇప్పటివరకు 21 విడతలు నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం. తాజాగా 22వ విడుత పీఎం కిసాన్ నిధుల విడతకు సన్నద్ధమయింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకంలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా రైతులు ఖాతాలో జమ అవుతుంది. రైతుల సాగు ఖర్చులకు ఇవి ఎంతగానో ప్రయోజనం అందించడానికి ఈ పీఎం కిసాన్ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం 2019లో ప్రారంభించింది.
అంటే ఇప్పటివరకు 22వ విడతలు రూ. 2000 విడుత నిధులు అతి త్వరలో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే కొన్ని నివేదిక ప్రకారం ఫిబ్రవరిలోనే ఈ నిధులు విడుదలవుతాయి అని అన్నారు. కానీ మార్చి మొదటి వారంలో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం.
అయితే అప్పటికి వరకు రైతులు ముందుగానే ఈకేవైసీ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఆన్లైన్లో మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది. దీనికి పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in లో సులభంగా మీ ఆన్లైన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మీ బ్యాంక్లో యాక్టివ్ చేసుకొని ఉండాలి.
పీఎం కిసాన్ నిధులు పథకానికి అర్హులు కావాలంటే కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే అర్హులు. అంతేకాదు వారు కేంద్ర, రాష్ట్ర ఉద్యోగులు అయి ఉండకూడదు. నెలవారీ రూ. 10,000 కు పైగా పెన్షన్ తీసుకోకూడదు. కేవలం చిన్న సన్నకారు రైతులు మాత్రమే పీఎం కిసాన్ పథకానికి అర్హులు అవుతారు.