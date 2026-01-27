PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత డేట్ ఫిక్స్‌, ఆరోజే ఖాతాల్లోకి రూ.2000!

PM Kisan 22nd Installment Date Out: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాలో రూ.2000 జమ చేస్తుంది. అలా ఏకంగా సంవత్సరానికి రూ.6000 రైతులు పొందుతున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు 21 విడుత నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చే నెలలో 22వ విడత నిధులను మంజూరు చేయనుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన తాజా అప్డేట్ వచ్చింది. వచ్చేనెల ఏ రోజున ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదలవుతాయో.. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతులు ఖాతాలో నేరుగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమవుతాయి. ఇవి వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది.
మూడు విడతల్లో రూ. 2000 చొప్పున రైతు ఖాతాలో జమ అవుతాయి. అలా ఇప్పటివరకు 21 విడుదల విధులు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో 22 విడత నిధులు కూడా విడుదల చేయాలని సన్నద్ధమవుతోంది. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఆ తర్వాత మొదటి వారంలోనే దీనిపై అప్డేట్ రానుందని ప్రభుత్వ సంకేతాల ఆధారంగా నమ్ముతున్నారు. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కోసం రైతుల ఎదురుచూస్తున్నారు.
సాధారణంగా పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదల ముందుగానే ప్రభుత్వం కొన్ని అధికారిక ప్రకటన తేదీని కూడా విడుదల చేస్తుంది. దాన్ని మాత్రమే నమ్మాలి ఇతర పుకార్లను రైతులు నమ్మకూడదు. అయితే ఈ పథకం నిధులు పొందాలంటే ముందుగానే ఈ కేవైసీ కూడా పూర్తి చేసుకోవాలి.
ఈ కేవైసీని అధికారిక వెబ్సైట్లో సులభంగా ఇంట్లో నుంచే పూర్తి చేయవచ్చు. లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ కు వెళ్లి ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. వారు మాత్రమే పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందుతారు. దీంతోపాటు బ్యాంకు ఖాతాను ఆధార్కు లింక్ చేయడం కూడా తప్పనిసరి. ఇక ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది.