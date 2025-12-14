PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత ఎప్పుడు? కొత్త సంవత్సరంలోపు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి..!

PM Kisan 22nd Installment Update: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా రైతులు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున తమ ఖాతాల్లో బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు. మొన్నటి వరకు 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా 22వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే 22వ విడుత నిధులు ఫిబ్రవరి నెలలో మంజూరు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే రైతులు కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 22వ విడత నిధులు పొందాలంటే కొన్ని పనులు కొత్త సంవత్సరంలోపే పూర్తి చేయండి. ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి. ప్రతి ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ యోజన ద్వారా రూ.2000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో ఏడాదికి రూ.6000 జమ చేస్తుంది. మూడు విడతల్లో విడుదల చేస్తుంది కేంద్రం.
అధికారికంగా దీని గురించి ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ 2026 ఫిబ్రవరి నెలలో 22వ విడత నిధులు మంజూరయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి ముందుగానే రైతులు ఈ కేవైసీ వంటి పనులు పూర్తి చేయాలి. లేకపోతే డబ్బులు పొందలేరు. ప్రధానంగా బ్యాంకు ఆధార్ లింక్ చేసుకోండి.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ఈ కేవైసీ ముందుగా పూర్తి చేయండి. లేకపోతే 22 విడత నిధులు జమ కావు. అధికారిక వెబ్సైట్లో సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. లేకపోతే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)లో కూడా ఈ పని పూర్తి చేయవచ్చు.
ఇది కాకుండా రైతులు బ్యాంకు ఖాతా ఆధార్కు లింకు చేసి ఉండాలి. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్టివ్ చేసుకోవాలి. దీనికి బ్యాంకుకు వెళ్లి ఈ పనులు పూర్తి చేసుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ కూడా ఉండడం మంచిది.
ఆధార్ కార్డు పై పేరు, బ్యాంకు ఖాతా నంబరు సరిగా ఉన్నాయా? లేదా చూసుకోండి అంతేకాదు సరైన భూ రికార్డులు కూడా ఉండాలి. లేకపోతే 22వ విడత నిధులు పొందలేరు. pmkisan.govin అధికారిక వెబ్సైట్లో మీ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆధార్ నెంబర్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ద్వారా బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా రైతులకు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున మంజూరు చేస్తుంది కేంద్రం. ఇవి వారి సాగు ఖర్చులకు ఉపయోగపడవచ్చు.