PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ లబ్ది మీరు కూడా పొందాలంటే.. ఈ 5 తప్పనిసరి..!

PM Kisan 22nd Installment: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PMKSY) రైతులకు ఎంతగానో అండగా ఉంటుంది. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాలో ఈ పథకం ద్వారా జమ చేస్తోంది. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) ద్వారా రూ.2000 చొప్పున మూడు దశల్లో డబ్బులు మంజూరు చేస్తుంది. అయితే మీరు కూడా ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే ఈ విషయాలు తప్పనిసరి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులో రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరమైన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PMKSY) ఒకటి. దీని ద్వారా ప్రతి ఏడాది అర్హులైన రైతులు రూ.6000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమా చేస్తుంది.
ఇప్పటి వరకు 21 విడతలు నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. తాజాగా 22వ విడత కోసం రైతుల ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే పీఎం కిసాన్ నిధులు మీరు కూడా పొందాలంటే దీనికి అప్లై చేసుకోవాలంటే ఈ ఏడు విషయాలు తప్పనిసరి.
కేవలం సాగు భూమి కలిగిన వారు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. కుటుంబంలో కేవలం ఒక్కరు మాత్రమే ఈ పథకం ప్రయోజనం లభిస్తుంది. రైతు అతని భార్య ఇంట్లో ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం లబ్ధి పొందుతారు. పీఎం కిసాన్ మొబైల్ యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా మీస్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాదు పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజనలో చేరాలంటే రైతు అతని భార్య పేరు, పుట్టిన తేదీ, బ్యాంకు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, ఖాతా నెంబర్, ఆధార్, పాస్ బుక్ ,ఫోన్ నెంబర్ భూ వివరాలు తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి.
కేవలం అర్హులైన రైతులకు మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి అందిస్తోంది. ఆధార్ నెంబర్ బ్యాంకు వివరాలు మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ పొందేలా చూసుకోవాలి. పీఎం కిసాన్ లో ఆధార్ ఓటిపి ద్వారా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి.