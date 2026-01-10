English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan: రైతులకు రూ.2000 ఫిబ్రవరిలోనే.. ఇవి లేకపోతే బెనిఫిషియరీ లిస్ట్‌ నుంచి అవుట్‌..!

PM Kisan: రైతులకు రూ.2000 ఫిబ్రవరిలోనే.. ఇవి లేకపోతే బెనిఫిషియరీ లిస్ట్‌ నుంచి అవుట్‌..!

PM Kisan 22nd Installment In February: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన (PMKSY) 22వ విడత నిధుల కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే అర్హులైన రైతులకు ఏడాదికి రూ.6000 చొప్పున మూడు విడుదలుగా రూ.2000 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధులను విడుదల చేస్తుంది. ఇప్పటి వరకు 21 విడతలు పూర్తయ్యాయి. అయితే 22వ విడత ఫిబ్రవరిలోనే విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పథకం 22వ విడత ఫిబ్రవరి నెలలో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే రైతులు ఈ కేవైసీ ,ఆధార్‌, బ్యాంకు వివరాలు తప్పనిసరిగా సరిచూసుకోవాలి.  

 ఏవైనా లోపాలు ఉంటే బెనిఫిషరీ లిస్ట్ నుంచి తొలగించే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు వివరాలను సరిచూసుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు 21వ విడతలు పూర్తయ్యాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం 22వ విడత నిధులు ఫిబ్రవరిలోనే విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది.  

 దీనికి ఈకేవైసీ పూర్తి చేయని రైతులకు చెల్లింపులు కూడా ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది .అందుకే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పోర్టల్‌లో ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రతి ఏడాది మూడు దశల్లో ఈ 2000 చొప్పున ఈ డబ్బులు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా రైతులకు ఖాతాలో జమ చేస్తుంది కేంద్రం.  

 ఇక ఈ కేవైసీ చేయాలంటే ఓటీపీ ద్వారా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. Pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఈ కేవైసీ ఎంపిక చేసుకొని.. మీ 12 అంకెల ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేయాలి. అప్పుడు మీ ఆధార్ లింక్ అయిన మొబైల్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేస్తే ఈ కేవైసీ పూర్తవుతుంది.  

ఇదే వెబ్‌సైట్లో బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా కల్పించారు. ఈజీగా అర్హులైన రైతులు స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం ద్వారా అర్హత పొందుతారు. దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు పీఎం కిసాన్ ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇది వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతో సహాయపడుతున్నాయి.

