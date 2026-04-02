Stuck PM Kisan 22nd Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 22వ విడుత ఇటీవల విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ నిధులు కొంతమంది రైతులకు నిలిచిపోయాయి. కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోకపోవడం, రిజిస్ట్రేషన్ వంటివి కారణాలు. అయితే ఈ నెలలో ఈ నిధులు విడుదలవుతాయా? ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏటా రూ.6000 3 విడతలు రూ.2000 చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది. అయితే 22వ విడత నిధులు చాలామంది రైతులకు నిలిచిపోయాయి. ఈ ఏప్రిల్ నెలలో వారికి ఆ డబ్బులు జమ చేస్తారా ?
అయితే ఈ నిధులు పొందాలంటే రైతులు ముందుగానే కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. అర్హులైన రైతులకు మాత్రమే ఈ నిధులు జమ చేస్తారు. అర్హత లేకుంటే దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి పేర్లు రద్దు కూడా చేస్తారు.
ఈ రైతు పథకానికి అర్హులు కావాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ, భూ ధ్రువీకరణ వంటి పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే పీఎం కిసాన్ నిధులు జమ కావు. ఆధార్ కూడా తప్పనిసరి బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానం చేయాలి
పీఎం కిసాన్ 22వ విడుత నిధులు ఏవైనా కారణాలవల్ల ఆగిపోతే ముందుగానే మీరు పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజనం పొందాలంటే సరైన అర్హత కూడా కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే పెండింగ్లో ఉన్న మీ డబ్బులు క్రెడిట్ అవుతాయా లేదా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒకవేళ మీరు అర్హత పొందితే మీ వాయిదా మొత్తాన్ని కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీ ఖాతాలో జమ చేస్తుంది . ఎప్పటికప్పుడు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్లో మీ స్టేటస్ కూడా సులభంగా చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.