PM Kisan: రేపే ఖాతాల్లోకి పీఎం కిసాన్ 22వ విడుత పైసలు.. ఆ 9.32 కోట్ల మందిలో మీరు ఉన్నారా? చెక్‌ చేసుకోండి!

Modi Releases PM Kisan Tomorrow: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రేపు పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధులు విడుదల చేయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తొమ్మిది కోట్ల మందికి పైగా రైతులకు ఇది భారీ గుడ్ న్యూస్. మార్చి 13వ తేదీ పీఎం కిసాన్ రూ.2000 విడుదల అవుతున్నాయి రూ. 18,640 కోట్లు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ అవుతాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఎట్టకేలకు మార్చి 13 రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఈ నిధులు మంజూరు చేస్తారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 22వ విడత నిధులు రేపు ఖాతాలో జమ చేయనున్నారు. 9.32 కోట్ల మంది ఖాతాలో రూ.18,640 కోట్లు జమ అవుతాయి.  

 అసోంలోని గువహాటీ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సందర్శించనున్నారు. అక్కడ రైతుల ఖాతాల్లో ఈ నిధులు జమ చేస్తారు. ఈ పీఎం కిసాన్ పథకం ద్వారా 2. 15 కోట్ల మంది మహిళ రైతులు కూడా లబ్ధి పొందనున్నారు.  

న్యూఢిల్లీలో జరిగిన జర్నలిస్టుల సమావేశంలో మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్ పీఎం కిసాన్ పథకం గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తోందని చెప్పారు. పీఎం కిసాన్ 2019లో ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు నాలుగు లక్షల కోట్లకు పైగా నిధులను విడుదల చేశారు.  

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి డబ్బులు పొందాలంటే ముందుగా ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకున్న రైతులకు మాత్రమే అర్హులు. దీంతోపాటు రెండు హెక్టార్ల లోపు భూమి ఉండాలి. సరైన భూ రికార్డులు కలిగివారు మాత్రమే ఈ నిధుల ద్వారా లబ్ధి పొందుతారు.   

 అంతేకాదు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://pmkisan.gov.in/ లో మీరు సులభంగా  లబ్ధిదారుల స్టేటస్ ఇక్కడ సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి మీ ఆధార్ కార్డు, రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ నమోదు చేసి ఓటీపీ ద్వారా స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.

