PM Kisan Samman Nidhi: బీహార్, జార్ఖండ్‌లోని రైతుల ఖాతాలకు 22వ విడత చేరింది.. మీకు ఇంకా డబ్బు అందకపోతే, వెంటనే ఇలా చేయండి!

PM Kisan Samman Nidhi 22nd Installment Do Immediately: నేడు పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22వ విడత నిధులు మంజూరు చేసింది. అసోంలోని గువహాటీలో పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అర్హులైన రైతులకు అందరికీ రూ.2000 ఖాతాల్లో బట్టన్ నొక్కి మరీ జమ చేశారు. జార్ఖండ్‌లో ఉన్న లక్షలాది మంది రైతులు ఈ నిధులు ఖాతాల్లో పొందారు. అయితే 22వ విడత నిధులు మీ ఖాతాల్లో పడ్డాయా? ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
 
 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. 22వ విడత రూ.2000 ఈరోజు ఖాతాల్లో జమ అయ్యాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అసోం పర్యటనలో భాగంగా అక్కడ ఈ నిధులను విడుదల చేశారు.  

 అయితే ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్‌ నిధులు మీ ఖాతాల్లో చేరకపోతే ఏం చేయాలి? అని చాలామంది ఆందోళన గురవుతున్నారు. అయితే దీనికి అధికారిక వెబ్‌సైట్లో https://pmkisan.gov.in/ మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోకుండా ఆధార్ బ్యాంకు ఖాతాకి లింకు కాకున్నా కానీ నిధులు మంజూరు కావు.  

దీంతో పాటు మీ బ్యాంకులో డీబీటీ యాక్టివ్ కూడా చేసుకోవడం తప్పనిసరి. మీ స్టేటస్ లో ల్యాండ్ సీడింగ్ అనే ఆప్షన్ ముందు 'లేదు' అని రాసి ఉంటే మీ భూపత్రాలు ధ్రువీకరణ ఇంకా పెండింగ్లో ఉందని అర్థం. దీనికి వెంటనే మీ ప్రాంతీయ అకౌంటెంట్ లేదా వ్యవసాయ కార్యాలయం వెళ్లి సరి చేసుకోవడం మంచిది . అయితే మీరు అన్ని పత్రాలు సరిగ్గా ఇచ్చినా పీఎం కిసాన్ నిధులు మీ ఖాతాల్లో పడకపోతే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కాల్ చేయాలి.  

పీఎం కిసాన్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 155261 లేదా 01124300606 హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఒక్కోసారి మీ బ్యాంక్ సర్వర్ ఆలస్యం కారణంగా కూడా బ్యాంకు ఖాతాలో మీ డబ్బులు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా క్రెడిట్ కాకపోవచ్చు.  

అయితే మీ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ యాప్ లేదా మీ దగ్గరలోనే బ్లాక్ వ్యవసాయ సమన్వయకర్తను వెంటనే కలిసి మీరు పీఎం కిసాన్ నిధులు మంజూరు అయ్యాయా? లేదా? తెలుసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 పీఎం కిసాన్ నిధులు జమ అవుతాయి. ఈసారి 22వ విడత మార్చి 13వ తేదీన విడుదల చేశారు.

PM KISAN scheme Pm Kisan Installment PM Kisan latest news PM Kisan payment status PM Kisan eKYC update PM Kisan Beneficiary list

