PM Kisan: రైతులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. మార్చి 13న ఖాతాల్లో రూ.2000 జమ..? క్లారిటీ ఇదే..!

March 13 Pm Kisan 22nd Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన త్వరలో రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2000 జమ అవుతున్నాయి. 22వ విడత నిధుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే మార్చి రెండో వారంలోనే ఈ నిధులు మంజూరు అవుతున్నాయని సమాచారం. ముందుగానే ఈ కేవైసీ వంటివి రైతులు పూర్తి చేసుకోవాలి . వారు మాత్రమే ఈ నిధులు పొందుతారు. 
 
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22వ విడత కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతుల ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే 2025 నవంబర్ 19న తేదీ 21వ విడత రూ.2000 జమ అయ్యాయి.   

ప్రస్తుతం వారు 22వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 9 కోట్ల మంది రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. తదుపరి విడుత డబ్బులు అతి త్వరలోనే విడుదల కానున్నట్లు సమాచారం. మోదీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించింది.   

 ఈ స్కీమ్‌ ద్వారా అర్హులైన రైతులు రూ.2000 చొప్పున మొత్తంగా ఏడాదికి రూ.6000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా పొందుతారు. అయితే తదుపరి 22వ విడుద ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన నిధులు 2026 మార్చి 13వ తేదీ విడుదల అవ్వనున్నట్లు సమాచారం.  

 ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అసోంలోని కోక్రాచార్‌కు సందర్శన వెళ్తున్నారు. అక్కడ కొన్ని ప్రాజెక్టులను ఆయన ప్రారంభించనున్నారు. అక్కడే మోదీ పీఎం కిసాన్ 22వ విడత రూ.2000 విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం.  

ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పొందాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ, భూ రికార్డుల వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఆధార్‌, బ్యాంకు వివరాలు లింక్ చేసి ఉండాలి. అప్పుడే ప్రతి ఏడాది పీఎం కిసాన్‌ రూ.6000 రైతులు పొందుతారు.

