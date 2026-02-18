English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?

PM Kisan Payment Date
దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న PM కిసాన్ పథకం 22వ విడత నిధులపై తాజా సమాచారం వచ్చింది. ఈ పథకం కింద రైతుల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయా అని చాలామంది ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ సమయం దగ్గర పడినట్లు తెలుస్తోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, PM కిసాన్ 22వ విడత నిధులను ఈ నెల 22వ తేదీన రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అర్హులైన ప్రతి రైతుకు రూ.2,000 చొప్పున నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్లలో జమ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా రావాల్సి ఉంది.

ఏదైనా కారణంగా ఈ నెల 22న డబ్బులు జమ చేయడం కుదరకపోతే, ఈ నెల చివరిలోగా అయినా రైతుల ఖాతాల్లోకి నిధులు పంపాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందువల్ల రైతులు కొద్ది రోజులు ఓపిక పట్టాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

PM కిసాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది రైతులకు మొత్తం రూ.6,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని మూడు విడతలుగా పంపిణీ చేస్తారు. ప్రతి విడతలో రూ.2,000 చొప్పున రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ అవుతుంది. ఈ డబ్బులు విత్తనాలు కొనడం, ఎరువులు, వ్యవసాయ పనుల ఖర్చులకు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి.

అయితే ఈ డబ్బులు పొందాలంటే కొన్ని నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ముఖ్యంగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇప్పటివరకు ఈ-కేవైసీ చేయని రైతులకు డబ్బులు జమ కావు. అందుకే రైతులు వెంటనే PM కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి తమ ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

అలాగే బ్యాంక్ అకౌంట్, ఆధార్ వివరాలు సరిగా లింక్ అయ్యాయా లేదా అన్నది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. చిన్న తప్పిదం ఉన్నా నిధులు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

