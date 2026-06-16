/PM Kisan: రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ శుభవార్త..జూన్ 20న రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ!

PM Kisan:భారత ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమం కోసం అమలు చేస్తున్న ముఖ్యమైన పథకాలలో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (PM-KISAN) ఒకటి. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.6,000 ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని మూడు విడతలుగా, ఒక్కో విడతలో రూ.2,000 చొప్పున రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ 23వ విడత విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్న ఈ విడత డబ్బు జూన్ 20, 2026న రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానుంది. దీంతో రైతులలో ఆనందం నెలకొంది.
గత 22వ విడతను మార్చి 13న విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలో సుమారు 9.46 కోట్ల మంది రైతులకు నిధులు అందాయి. ఈసారి కూడా అర్హులైన రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2,000 చొప్పున జమ చేయనున్నారు.
అయితే రైతులు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి. e-KYC పూర్తి చేయని రైతులకు ఈ విడత డబ్బు రాకపోవచ్చు. అందువల్ల ఇంకా e-KYC చేయించని వారు వెంటనే పూర్తి చేయడం మంచిది. అలాగే ప్రభుత్వం రైతు గుర్తింపు కోసం ఫార్మర్ ఐడీ (Farmer ID) నమోదు చేయాలని సూచిస్తోంది. ఫార్మర్ ఐడీ లేకపోతే భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
గత 22వ విడతను మార్చి 13న విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలో సుమారు 9.46 కోట్ల మంది రైతులకు నిధులు అందాయి. ఈసారి కూడా అర్హులైన రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2,000 చొప్పున జమ చేయనున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ 23వ విడత విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్న ఈ విడత డబ్బు జూన్ 20, 2026న రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానుంది. దీంతో రైతులలో ఆనందం నెలకొంది.