PM Kisan: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎం కిసాన్ 23వ విడత వచ్చేస్తోంది.. ఆ లిస్టులో మీ పేరు ఉందా? చెక్ చేసుకోండి!

PM Kisan 23rd Installment Date Update: రైతులు ప్రస్తుతం 23వ విడుతా పీఎం కిసాన్ నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు. అయితే 22వ విడత నిధులు మంజూరైన సంగతి తెలిసిందే. 2026 మార్చి 13వ తేదీ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 22వ విడత నిధులు మంజూరు చేశారు. ఇప్పుడు 23 విడత ఎప్పుడు? అని రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజనలో 22వ విడత నిధులు పొందలేని రైతులు డిస్టిక్ నోడల్ ఆఫీసర్లు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అక్కడ 23వ విడుదలకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్సైట్ PMkisan.gov.in అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. మీరు కేవైసీ పూర్తి చేయలేనందుకు, భూ రికార్డులల్లో రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in లో బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. అక్కడ మీ జిల్లా, తహసిల్, రాష్ట్రం, పేరు నమోదు చేయాలి. బ్లాక్, గ్రామం పేరు కూడా నమోదు చేసి 'గెట్ రిపోర్ట్స్' పై క్లిక్ చేస్తే మీకు సంబంధించిన వివరాలు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి.
ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే స్టేట్ నోడల్ కాంటాక్ట్ వివరాలు అక్కడ కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ మీకు సంబంధించి వివరాలు కావాలంటే అధికారిక వెబ్సైట్లో సెర్చ్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఒకవేళ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వారు అయితే అక్కడ మీ స్టేట్ ఎంపిక చేసుకొని సెర్చ్ ఆప్షన్ ఎంపిక చేయాలి.
23వ విడత నిధులు ఏప్రిల్ లేదా జూలై మధ్యలో క్రెడిట్ అవుతాయి. 23వ విడత పొందాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. 2019లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. రైతుల సాగు ఖర్చులకు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 మంజూరు చేస్తుంది.
మూడు దశల్లో ఈ రూ.2000 చొప్పున విడుదల చేస్తారు. రైతులు విత్తనాలకు కొనుగోలుకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే ఈ పథకాన్ని అర్హులు. అంతేకాదు ఈ కేవైసీ ముందుగానే పూర్తి చేసి బ్యాంకు ఆధార్ లింక్ తప్పనిసరి.