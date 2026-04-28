PM Kisan: జూన్‌లోనే పీఎం కిసాన్ 23వ విడత? రైతులకు కేంద్రం అదిరిపోయే అప్‌డేట్!

PM Kisan 23rd Installment Update: పీఎం  కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజనకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారా? ప్రతి ఏడాది రైతుల ఖాతాలో రూ.6000 జమ చేస్తుంది. ప్రతి విడత రూ.2000 విడుదల చేస్తుంది. అలా ఇప్పటి వరకు 22వ విడుతలు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశారు. జూన్‌ నెలలో 23వ విడుత నిధులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6000 జమ చేస్తారు. అయితే, 23వ విడుత నిధుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఏడాదికి రూ.2000 చొప్పున రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తారు.   

ఈ స్కీమ్‌లో ప్రతి 4 నెలలకు ఒకసారి ఈ నిధులు విడుదల చేస్తారు. 2026 మార్చి 13న విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం 23వ విడుత జూన్‌ నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి.  

ఈకేవైసీ ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ కావు. ఆధార్‌, బ్యాంకు వివరాలు కూడా సరిపోలకుంటే కూడా డబ్బులు క్రెడిట్‌ కావు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ pmkisan.gov.in ఇంట్లోనే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయాలి.  

అంతేకాదు పీఎం కిసాన్‌ నిధులు మంజూరు కావాలంటే ల్యాండ్‌ రికార్డులు కూడా సరిచూసుకోవాలి. అందులో ఏవైనా తప్పిదాలు దొర్లినా కూడా బెనిఫిషియరీ లిస్ట్‌ నుంచి పేరు తొలగిస్తారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోనే లబ్దిదారుల స్టేటస్‌ కూడా చెక్‌ చేసుకోవచ్చు.  

ప్రధానమంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారు.  అలా ఇప్పటి వరకు 22 విడుతల నిధులు మంజూరు చేశారు. జూన్‌ నెలలో పీఎం కిసాన్‌ 23వ విడుత నిధులు మంజూరు అయ్యే అవకాశం ఉంది.  

Mini AC: అమెజాన్‌లో కేవలం రూ.3,099కే మినీ ఏసీ.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!