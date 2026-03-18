PM Kisan: రైతులకు కీలక అప్‌డేట్.. PM కిసాన్ 23వ విడత రూ.2000 ఎప్పుడంటే..?

When Will Farmers Get PM Kisan 23rd Installment ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22వ విడత నిధులు నరేంద్ర మోదీ 2026 మార్చి 13వ తేదీన విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో 9 కోట్లకు మందికి పైగా రైతుల లబ్ధి పొందారు. అయితే పీఎం కిసాన్ 23వ విడత మళ్లీ ఎప్పుడు ఇస్తారు? అనే ప్రశ్న రైతుల్లో వచ్చింది. అయితే ఈ విడుత నిధులు ఎప్పుడు మంజూరు అవుతాయో  ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
2026 చివరి నాటికి ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 23వ విడత నిధులు మంజూరయ్యే అవకాశం ఉంది. అధికారికంగా ఏదైనా అప్‌డేట్ వస్తే వెబ్‌సైట్ Pmkisan.gov.in వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే మీడియా ప్రకారం 23వ విడత నిధులు ఈ ఏడాది చివరి వరకు ఫిక్స్ చేసినట్టు సమాచారం.  

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన పథకం 23వ విడత నిధులు అర్హులైన రైతులకు మాత్రమే అందజేస్తున్నారు. ఇటీవలే కొన్ని వేల మంది రైతుల పేర్లను కూడా ఈ పథకం నుంచి తొలగించారు. ఈ కేవైసీ పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. వారికి మాత్రమే ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి.   

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. 'ఫార్మర్స్ కార్నర్' ఎంపిక చేసుకొని 12 అంకెల ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ చేయాలి. తద్వారా ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి చివరగా సబ్మిట్ చేయండి.  

ఇక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22 విడత నిధులు రూ.2000 అసోంలోని గౌహతి సందర్శనకు వెళ్లిన సమయంలో పీఎం నరేంద్ర మోదీ అక్కడ విడుదల చేశారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్లాదిమంది రైతులు లబ్ధి పొందారు.  

 పీఎం కిసాన్‌ యోజన 2019లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాలో మూడు దశల్లో జమ చేస్తుంది. ఆన్లైన్లో రైతులు స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా కలిగి ఉంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్ Pmkisan.gov.in లో చెక్ చేసుకోవచ్చు.

Gold Rate: పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!