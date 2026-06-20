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PM Kisan: రైతులకు పండగలాంటి వార్త.. ఖాతాల్లోకి రూ.2000, లిస్టులో మీ పేరు ఉందో లేదో ఇలా చూడండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 20, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:38 PM IST

PM Kisan Status Check: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన నిధులు ఈరోజు విడుదల కానున్నాయి. దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ఈ నిధులు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. అయితే, మీ స్టేటస్‌ను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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పీఎం కిసాన్

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన తదుపరి విడత నిధులు ఈరోజు విడుదల కానున్నాయి. ఈ నిధులు పొందాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా e-KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. అలా చేసిన వారికి మాత్రమే నేరుగా రూ.2000 జమ చేయబడతాయి.  

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పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ చెక్

పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని హుగ్లీ జిల్లా తారకేశ్వర్ నగర్‌కు నేడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఈ నిధులను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ యోజన ద్వారా రైతులకు నిధులు అందుతాయి.  

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పీఎం కిసాన్ 23వ విడత

ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ.2000 చొప్పున మూడు విడతల్లో ఈ నిధులను విడుదల చేస్తున్నారు. విత్తనాల కొనుగోలు, ఎరువులు ఇతర వ్యవసాయ సాగు ఖర్చులకు, ఆర్థిక అవసరాలకు ఈ నిధులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధులను విడుదల చేస్తోంది.  

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పీఎం కిసాన్ డబ్బులు విడుదల

మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి పేమెంట్ స్టేటస్‌ను కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం పీఎం కిసాన్ అధికారిక పోర్టల్‌ను ఓపెన్ చేసి, అందులోని 'ఫార్మర్ కార్నర్' సెక్షన్‌లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ 'బెనిఫిషియరీ లిస్ట్' అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుని, మీ జిల్లా, బ్లాక్, గ్రామాన్ని సెలెక్ట్ చేసి 'గెట్ రిపోర్ట్స్' క్లిక్ చేస్తే మీ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది.  

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పీఎం కిసాన్ బెనిఫిషియరీ లిస్ట్ 2026

అయితే, ఈ నిధులను నేరుగా పొందాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా e-KYC పూర్తి చేయాలి. దీనిని మొబైల్‌లో కూడా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఓటీపీ (OTP) ద్వారా ఈ ప్రక్రియ ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతుంది. దీనికి కేవలం ఆధార్ కార్డ్ ఉంటే సరిపోతుంది.

TAGS:
PM Kisan status check
PM Kisan 23rd installment date 2026
pm kisan today update

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