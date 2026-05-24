/PM Kisan: రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.2,000 పడాలంటే.. జూన్ 30 లోగా ఈ చిన్న పని పూర్తి చేయండి!

PM Kisan 23rd Installment Do This Work By June 30: దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 23వ విడత కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి విడతలో రూ.2000 చొప్పున, ఏడాదికి మొత్తం రూ.6000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 22వ విడత నిధులను మార్చి 13, 2026న విడుదల చేశారు. అయితే, జూన్ 30లోగా కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తేనే 23వ విడత నిధులు కూడా మంజూరవుతాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా రైతులు 23వ విడత ప్రధానమంత్రి కిసాన్ నిధి విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ డబ్బులు జూన్ లేదా జూలై 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ యోజన కింద లబ్ధి పొందే రైతులు ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ.2000 చొప్పున డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) ద్వారా అందుకుంటారు.
రైతులకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయడానికి, వారి వ్యవసాయ ఖర్చులకు ఉపయోగపడేలా ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజనను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. దీనిలో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం రూ.6000 మూడు దఫాలుగా విడుదల చేస్తుంది.
అయితే, ఈ లబ్ధి పొందాలంటే రైతులు ముందుగానే ఈ-కేవైసీ, ఆధార్-బ్యాంకు ఖాతా లింక్ వంటి పనులు పూర్తి చేయాలి. అర్హులైన రైతులందరూ ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేస్తేనే పీఎం కిసాన్ యోజన 23వ విడత నిధులు పొందుతారు. ఈ పనిని 2026 జూన్ 30వ తేదీలోపు పూర్తి చేసుకోవాలి.
కేవైసీ పూర్తి చేయని రైతులు రూ.2000 డబ్బులు పొందలేరు. అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన pmkisan.gov.in లో ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఈ-కేవైసీ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీ ఆధార్ నంబర్, ఓటీపీ ద్వారా దీనిని సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు.
ఇందులో ఓటీపీ ఈ-కేవైసీ, బయోమెట్రిక్ ఈ-కేవైసీ, ఫేస్ అథెంటికేషన్ ఈ-కేవైసీ వంటి విధానాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, అధికారిక వెబ్సైట్లో బెనిఫిషరీ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ నంబర్ లేదా బ్యాంకు ఖాతా నంబర్ ఆధారంగా లబ్ధిదారులు ఎప్పటికప్పుడు తమ స్టేటస్ తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది.