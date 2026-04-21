PM Kisan: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎం కిసాన్ రూ.2000 ఎప్పుడు వస్తున్నాయో తెలుసా? కొత్తగా దరఖాస్తు చేసే విధానం ఇదే!

PM Kisan 23rd Installment Update: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రైతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులకు భారీ లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాలో జమ అవుతున్నాయి. ఇవి వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 22 విడతలు రైతుల ఖాతాలో నిధులు జమ చేసింది. అయితే 23వ విడత ఎప్పుడు జమ అవుతుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల కోసం ఎన్నో పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం రైతులు 23వ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.   

ప్రతి ఏడాది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6000 జమ చేస్తోంది. అయితే, 23వ విడుత నిధులపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన తేదీ ఇప్పటివరకు బయటకు రాలేదు. అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాలో జమ అవుతాయి.  

22వ విడుత పీఎం కిసాన్‌ నిధులు 2026 మార్చి 13వ తేదీ విడత నిధులు ప్రధానమంత్రి మోదీ విడుదల చేశారు. కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతారు. అయితే పీఎం కిసాన్ రూ.2000 మూడు దశలో విడుదల చేస్తారు.   

 అయితే పీఎం కిసాన్‌ ఏప్రిల్- జూలై, ఆగస్టు -నవంబర్, డిసెంబర్ -మార్చి నెలలో మంజూరు చేస్తారు. అయితే కేవలం సాగుభూమి కలిగిన రైతులు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. అంతేకాదు వారు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి.  

 చిన్నా సన్న కారు రైతులు వారు పింఛను రూ. 10000 లోపు ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు. ఇక పీఎం కిసాన్ కు కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే Pmkisan.gov.in సందర్శించి 'న్యూ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్' ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇదే వెబ్‌సైట్లో ఈ కేవైసీ కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. తద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పీఎం కిసాన్ నిధులు జమ అవుతాయి.

Purushaha Movie: నవ్వుకోండి గురూ.. రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా పవన్ కళ్యాణ్ &#039;పురుష:&#039;..