/PM Kisan: ఈ రైతులకు వచ్చే విడత రూ.2000 రానట్టే.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!

PM Kisan Rs 2000 Big Update: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద ప్రయోజనం పొందుతున్న రైతులు ప్రస్తుతం 23వ విడత నిధుల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఈ నిధులు జూలై మొదటి వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 9 కోట్లకు పైగా రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నప్పటికీ, కొందరు రైతులు మాత్రం ఈ నిధులను పొందడానికి అనర్హులుగా మారుతున్నారు.. ఏ రైతులు పీఎం కిసాని 23వ విడుతకు అనర్హులు ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
పీఎం కిసాన్ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతులకు రూ.6000 జమ అవుతుంటాయి. అయితే, దీని కోసం రైతులు ముందే కేవైసీ (KYC) వంటి ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాలి. తదుపరి 23వ విడత నిధులు జూలై మొదటి వారంలో విడుదలయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
రైతులు ముందే కొన్ని పనులు పూర్తి చేయకపోతే, తదుపరి విడత రూ.2000 పొందలేరు. జూలై మొదటి వారంలో 23వ విడత విడుదలపై ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ, లబ్ధిదారులు ముందుగానే అవసరమైన పనులు పూర్తి చేసుకుంటే, నిధులు విడుదలైన వెంటనే నేరుగా డిబిటి (DBT) ద్వారా ఖాతాల్లోకి చేరుతాయి.
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుండి కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైంది. ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి పీఎం కిసాన్ కింద రూ.2000 జమ చేస్తారు. అయితే, దీనికి సంబంధించి రైతులు సరైన ధృవీకరణ పత్రాలతో పాటు కేవైసీ పనులను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి, లేనిపక్షంలో తదుపరి విడత నగదు జమ కాదు.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, ఈ కేవైసీ ప్రక్రియను పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ Pmkisan.gov.in ఆన్లైన్లో లేదా మీ సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) వద్ద బయోమెట్రిక్ ద్వారా పూర్తి చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా, మీ బ్యాంక్ ఖాతాను ఆధార్ కార్డుతో తప్పకుండా అనుసంధానం చేయాలి, అప్పుడే మీకు తదుపరి పీఎం కిసాన్ నిధులు అందుతాయి.
దీని కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in ఓపెన్ చేసి, 'కేవైసీ' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ మీ ఆధార్ నంబర్, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీ (OTP) ద్వారా ఈ ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. పీఎం కిసాన్ నిధులు కేవలం అర్హత ఉన్న భార్య లేదా భర్తకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి.