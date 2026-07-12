/PM కిసాన్ 24వ విడత డబ్బులు రావాలంటే ఈ తప్పు సరిచేయండి.. లేదంటే రూ. 2,000 ఆగిపోతాయి!

PM kisan 24 Installment Update: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమాధి యోజన 24వ విడత తదుపరి జమ కానున్నాయి. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు లబ్ది పొందుతారు. ఈ నిధులు పొందాలంటే రైతులు ముందుగానే కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. తద్వారా ప్రతి ఏటా రూ. 6,000 నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఇప్పటి వరకు 23 విడతల్లో నిధులు మంజూరు అయ్యాయి, తాజాగా 24వ విడత కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
కొంతమంది రైతులకు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ నిధులు జమ కావడంలో ఆలస్యం జరుగుతోంది. వారిలో కొందరు 23వ విడత నిధులను కూడా పొందలేకపోయారు. దీనికి ప్రధాన కారణం బ్యాంకు వివరాలు ,కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేయకపోవడమే.
అదేవిధంగా, 24వ విడత నిధులు మంజూరు కావడంలో కూడా ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి వెంటనే ఈ కేవైసీ పనులను పూర్తి చేసుకోవాలి. బ్యాంకు పాస్ బుక్ ,ఆధార్ కార్డు వంటి పత్రాల్లో మీ వివరాలను సరిచూసుకోండి.
దీనిని pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. 24వ విడత నిధులు పొందాలంటే ముందుగా కేవైసీ పూర్తి చేయడం, ఆధార్ను బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ చేయడం, బ్యాంక్ అకౌంట్ సమాచారాన్ని సరిచూసుకోవడం, ల్యాండ్ సీడింగ్ వెరిఫికేషన్ వంటి ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాలి.
అంతేకాకుండా, రైతుల పేరు ఖచ్చితంగా బెనిఫిషియరీ లిస్టులో ఉండాలి. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) యాక్టివ్గా ఉందో లేదో బ్యాంకులో సరిచూసుకోండి. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే, మీ నిధులు జమ కావడంలో ఆలస్యం జరగవచ్చు.
పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ను తెలుసుకోవడానికి, అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ 'Know Your Status' ఆప్షన్లోకి వెళ్లి మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి 'Get Details' పై క్లిక్ చేస్తే మీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.