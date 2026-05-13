PM Kisan: రైతులకు కేంద్రం కీలక సూచన.. వెంటనే e-KYC పూర్తి చేయండి.. డెడ్ లైన్ ఫిక్స్!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 13, 2026, 10:27 AM IST|Updated: May 13, 2026, 10:27 AM IST

PM Kisan 23rd Installment EKYC Update: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతీ ఏడాది రైతుల ఖాతాలో రూ. 6000 జమవుతున్నాయి. అయితే వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ రైతులకు యాన్యువల్ ఈ కేవైసీ తప్పనిసరి చేసింది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న వారు తప్పకుండా ఈ పని పూర్తి చేస్తేనే తదుపరి విడత నిధులు మంజూరు అవుతాయి. అయితే జూన్ 30 బయోమెట్రిక్ ఫేస్ అథెండికేషన్ వెరిఫికేషన్ కూడా పూర్తి చేయాలని తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 

 కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందాలంటే ఈ కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలని అందరూ లబ్ధిదారులకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన ఒక అద్భుతమైన పథకం. అయితే గుజరాత్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్‌మెంట్ రైతులు జూన్ 30 తేదీలోపు ఈ పని పూర్తి చేయాలని అప్పుడే తదుపరి విడుత పొందుతారని అలెర్ట్‌ జారీ చేశారు.   

అయితే పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులంతా ఈ కేవైసీ ప్రతి ఏడాది పూర్తి చేసుకోవాలనే నియమం మాత్రం ఉంది. బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్, ఫేస్ అథెండికేషన్ తదుపరి విడత విడుదలకు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది.  

 ఇప్పటికే 2026-27 సంబంధించిన ఆర్థిక సంవత్సరం కూడా ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో పీఎం కిసాన్ స్కీం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న వారు వెంటనే ఈ అథెండికేషన్ ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.   

 ఈకేవైసీ కూడా మొబైల్లో పూర్తి చేసుకోవచ్చు.. లేదా మీ విలేజ్ లెవెల్ అధికారులు, గ్రామ సేవక్‌, విలేజ్ మోడల్ ఆఫీసర్లను కలిసి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. దగ్గరలో ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా ఈ -గ్రామ్ సెంటర్లో కూడా బయోమెట్రిక్ అథెండికేషన్‌ పూర్తి చేస్తారు.   

 పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులు మొబైల్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి తమ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఆధార్ నంబర్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ద్వారా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ యాప్ ఉపయోగించి 100 వరకు లబ్ధిదారులు తమ ఫేస్ అథెండికేషన్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

