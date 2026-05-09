/PM Kisan: పీఎం కిసాన్ రూ.2000 మహిళా రైతులకు కూడా వస్తుందా? నిబంధనలు ఇవే, అస్సలు మిస్ కావొద్దు!

Can Women Also Get the Rs 2000 Under PM Kisan: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ప్రతి ఏడాది రైతులు ఏడాదికి రూ.6000 నేరుగా ఖాతాల్లో జమవుతున్నాయి. రూ.2000 చొప్పున 3 దశలో నిధులు మంజూరు అవుతాయి. అయితే పీఎం కిసాన్ నిధులు మహిళా రైతుల కూడా వర్తిస్తాయి. వాళ్ళు ఏ నిబంధనలు పాటించాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అనేది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా రైతుల ఖాతాలు జమవుతుంది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇవి వారి సాగు ఖర్చుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది.
అప్పటినుంచి అర్హులైన రైతులకు ప్రతి ఏడాది మూడు సార్లు రూ. 2000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో డబ్బులు జమ చేస్తున్నారు. అలా ఇప్పటివరకు 22 విడుతలు వాయిదాలు నేరుగా రైతుల ఖాతాలో జమ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం వారు 23వ విడత నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నిధులు వచ్చే నెల విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా.
అయితే రైతుల్లో చాలా ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఈసారి పీఎం కిసాన్ అనేది మహిళా రైతులకు కూడా వర్తిస్తుందా? దీనికి ఉండే షరతులు ఏంటి? ఈ ప్రయోజనం పొందాలంటే సాగు భూమి మహిళా పేరుపై రిజిస్టర్ తప్పనిసరిగా చేయాలా? అంతే కాదు కుటుంబంలో భర్తకు పీఎం కిసాన్ నిధులు రిజిస్టర్ అయి ఉంటే భార్యకు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు ఏవైనా ఉంటాయా?
పీఎం కిసాన్ మహిళా రైతులు భూమి అధికారికంగా మహిళ పేరుపై ఉంటే వారు పీఎం కిసాన్కు అర్హత సాధిస్తారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఒక కుటుంబానికి ఒక ఫ్యామిలీ కార్డు ద్వారా ఒక సభ్యుడు మాత్రమే అర్హులు. భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒకే సమయంలో పథకం నుంచి ప్రయోజనం పొందలేరు. అంటే పీఎం కిసాన్ నిధులు ఒక కుటుంబంలో భార్య లేదా భర్తకు మాత్రమే అందుతుంది.
పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందాలంటే ముందుగానే ఈకే వేసి పూర్తి చేసుకోవాలి. అంతేకాదు బ్యాంకు ఖాతా మొబైల్ నెంబర్ అనుసంధానం ఉండాలి. ప్రస్తుతం 23వ విడుత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ పథకానికి అర్హత సాధించాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా అయి ఉండకూడదు. పెన్షన్ పదివేల కంటే ఎక్కువ పొందకూడదు.