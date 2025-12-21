English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. డిసెంబర్‌ 25 వరకు ఈ 2 పనులు పూర్తి చేయండి, లేకపోతే రూ.2000 పడవు..!

PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. డిసెంబర్‌ 25 వరకు ఈ 2 పనులు పూర్తి చేయండి, లేకపోతే రూ.2000 పడవు..!

PM Kisan Status Check: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 22వ విడత నిధుల మంజూరు కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ నిధులు రైతుల ఖాతాలో క్రెడిట్ కావాలంటే డిసెంబర్ 25 లోగా రెండు పనులు పూర్తి చేయాలి. లేకపోతే రూ.2000 రైతుల ఖాతాలో జమ కావు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన  (PMKSY) ఫిబ్రవరి 2026 లో 22వ విడత నిధులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు ఈ డిసెంబర్ చివరిలోపు ఈకేవైసీ, భూ రికార్డులు ధ్రువీకరించుకోవాలి. లేకపోతే రూ.2000 రైతుల ఖాతాలో పడవు.  

2 /5

 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ఎప్పటికప్పుడు ఆన్‌లైన్లో స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే pmisan.gv.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, గ్రామం వివరాలు నమోదు చేసి ఆన్లైన్లో మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.  

3 /5

పీఎం కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజనకు మీరు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే మీ దగ్గరలోనే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అయితే ఇకేవైసీ ముందుగానే పూర్తి చేయాలి. దీనికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి మీ రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్ నెంబర్, ఆధార్ నెంబర్‌ ఓటీపీ ద్వారా సులభంగా  కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు   

4 /5

ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ యోజన ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. మూడు దశల్లో రూ.2000 చొప్పున విడుదల చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు 21 విడతలు నిధుల మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కొత్త సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో 22వ విడత నిధుల మంజూరుకు సన్నద్ధమవుతోంది.  

5 /5

 ఈ పథకం పొందాలంటే కుటుంబంలో కేవలం ఒకరు మాత్రమే అర్హులు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవి విరమణ పొందిన వారు కూడా అర్హులు కాదు. పదివేలకు పైగా పెన్షన్ తీసుకునే వారు కూడా పీఎం కిసాన్ నిధులకు దరఖాస్తు చేసుకోకూడదు. ఈ పథకం నిధులు పొందాలంటే ఈ కేవైసీ రికార్డుల ధ్రువీకరణ సరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కేవలం చిన్న సన్నకారు రైతులకు మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.

PM Kisan Yojana PM Kisan Big Alert PM Kisan eKYC update PM Kisan status check PM Kisan December deadline

Next Gallery

Indian Railways: రైలు ప్రయాణీకులు ఇక నో టెన్షన్‌.. ఈ హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌తో ఎప్పుడైనా తక్షణ సహాయం..!