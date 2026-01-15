English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan 22nd Installment: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన(PMKSY) ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6000 జమా అవుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు కేంద్రం రైతుల ఖాతాల్లో డైరెక్ట్‌ బెనిఫిట్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ద్వారా రూ.2000 మూడు దశల్లో నిధులు మంజూరు చేస్తుంది. అయితే, రానున్న ఫిబ్రవరి బడ్జెట్‌లో సాయం కూడా పెంచే అవకాశం ఉందని రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు.
 
2026 ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ పీఎం కిసాన్‌ గురించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ రానుంది.  అదే నెలలో పీఎం కిసాన్‌ 22 వ విడుత  విడుదల కానుంది.  

పీఎం కిసాన్‌ ఈ పథకం సహాయం పొందాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ, ఆధార్‌ సీడింగ్ కూడా తప్పనిసరి. అప్పుడే పీఎం కిసాన్ తదుపరి విడుత నిధులు మంజూరు అవుతాయి. ఈ సాయం రైతుల సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి  

2026 ఫిబ్రవరి బడ్జెట్‌లో పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత నిధులపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన వెలువడనుందని సమాచారం. అయితే, కేంద్రం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ pmkisan.gov.in ద్వారా స్టేటస్‌ కూడా చెక్‌ చేసుకోవచ్చు  

పీఎం కిసాన్‌ నిధులు పొందాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఫార్మర్‌ కార్నర్‌ ద్వారా ఓటీపీ వెరిఫైచేసుకోవాలి. అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్‌ మొబైల్‌ నెంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేయాలి.   

మీ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్‌ కూడా లిక్‌ చేసి ఉండాలి. అప్పుడే డైరెక్ట్‌ బెనిఫిట్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ద్వారా డబ్బులు క్రెడిట్‌ అవుతాయి. అయితే, ఇప్పటి వరకు పీఎం కిసాన్‌ 21 విడుతలు నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్రం తాజాగా ఫిబ్రవరి నెలలో 22వ విడుత నిధులు మంజూరు చేయనుంది. రైతులు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే 155261, 011-24300606 హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌లకు కాల్ చేయాలి  

