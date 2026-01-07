English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan: రైతులకు భారీ శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ రూ.6 వేల నుంచి రూ.10 వేలకు పెంపు..?

PM Kisan 22nd Installment Increase: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన (PMKSY) ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని మిలియన్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 21 విడతలో నిధులు మంజూరు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. ఇది మూడు దశల్లో విడుదల చేస్తుంది. అయితే ఈసారి రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6000 నుంచి రూ.10000 పీఎం కిసాన్‌ నిధులు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PMKSY) ద్వారా ఏడాదికి రూ.6000 రైతుల ఖాతాలో జమవుతాయి. మూడు దశలో రూ.2000 చొప్పున విడుదల చేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 21 విడత నిధులు మంజూరు చేసింది. తాజాగా రైతులు 22వ విడత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.  

 అయితే ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ బడ్జెట్ రోజున నిర్మలా సీతారామన్ పీఎం కిసాన్ నిధుల గురించి ఒక బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధుల బెనిఫిట్ రూ. 6000 నుంచి రూ.10000 కు పెంచే అవకాశం ఉందని సమాచారం.  

 అయితే ఇప్పటివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కానీ గతంలో కూడా పీఎం కిసాన్ నిధులు రూ.10వేలకు పెంచుతుందని రైతులు ఎదురు చూశారు. వచ్చే బడ్జెట్లో రూ.6000 నుంచి రూ.10000 కు పెంచే అవకాశం ఉందని రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు.  

 ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ బడ్జెట్‌లో నిర్మలమ్మ పీఎం కిసాన్ నిధుల పెంపుపై ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అని కొన్ని మీడియా కథనాలు వస్తున్నాయి. అయితే దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. పీఎం కిసాన్ పథకాన్ని 2019లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది.  

 ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ.2000 రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ముందుగా ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఆధార్, మొబైల్ నెంబర్ ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ వచ్చేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి.  

పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన pmkisan.gov.in లో ఫార్మర్ సెక్షన్ ఎంపిక చేసుకుని అక్కడ ఈ కేవైసీ అనే ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ వెరిఫై చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీరు ఈకేవైసి పూర్తి చేసుకోవచ్చు.  

 అయితే దగ్గరలో ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)లో కూడా ఈ పీఎం కిసాన్ ఈ కేవైసీ పూర్తి చేస్తారు. ప్రధానమంత్రి 21వ విడత నిధులను నవంబర్ నెలలో కోయంబత్తూర్ వేదికగా విడుదల చేశారు. అది గడిచిన నాలుగు నెలలకు అంటే ఫిబ్రవరి 2026 లో 22వ విడత నిధులు మంజూరు అయ్యే అవకాశం ఉంది.

PM Kisan 22nd Installment Update PM Kisan amount increase news PM Kisan 6000 to 10000 latest update PM KISAN Samman nidhi

