Another 5 Farmers Scheme Available In india: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. రైతుల ఖాతాలో వారి సాగు ఖర్చులకోసం ప్రతి ఏడాది రూ.6000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమ అవుతున్నాయి. అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన మాత్రమే కాదు.. మన దేశంలో రైతుల కోసం ఉన్న ప్రత్యేక పథకాలు మరో ఐదు ఉన్నాయి. ఇవి రైతుల విపత్తు సమయంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. వారిని ఆర్థికంగా ఆదుకుంటున్నాయి. ఆ పథకాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ మాన్ధన్ యోజన.. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన ఇది ప్రధానంగా 18 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయసు రైతుల కోసం ప్రారంభించారు. ప్రతి నెలా రూ.55 నుంచి రూ.200 రైతులు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళు 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతినెలా రూ.3000 పింఛను రూపంలో పొందుతారు. ఇది రైతులకు ఎంతగానో ఆర్థికంగా ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య కృషి యోజన.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని 2025 జూలై 16వ తేదీన ప్రారంభించింది. ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య కృషి యోజన ప్రధానంగా వెనుకబడిన 100 వ్యవసాయ జిల్లాలను అభివృద్ధి చేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకొని ప్రారంభించారు. మ్యాన్ పవర్ సపోర్ట్ తో పాటు మోడ్రన్ విత్తనాలు, వారి పంటలకు మార్కెటింగ్ కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రారంభించారు.
ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన.. పంట పాడైనప్పుడు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వర్షం కొన్ని రకాల పురుగు లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు పంటలు పాడవుతాయి. రైతు ఆర్థికంగా నష్టపోతాడు. ఈసమయంలో ఈ పథకం ఆదుకుంటుంది. ఇందులో పంటకు బీమా కల్పిస్తారు. తక్కువ ప్రీమియం నుంచే ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. 50 రకాల పంటలకు ఇది కవర్ చేస్తుంది. పంట నష్టం వాటిల్లినప్పుడు నేరుగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా వారి ఖాతాలో ఈ బీమా డబ్బులు జమవుతాయి.
కృషి ఉడాన్ స్కీమ్.. కృషి ఉడాన్ స్కీమ్ అనేది రైతుల పంట ఉత్పత్తులను భద్రంగా మార్కెట్లకు చేర్చడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రారంభించారు. ప్రధానంగా నార్త్ ఈస్ట్ కొండల ప్రాంతంలో ఉన్న ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉన్న వారికి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఈ పథకం ద్వారా పాడయ్యే ఉత్పత్తులైన పూలు, పండ్లు ,కూరగాయలు, చేపలు , పాలను 58 ఎయిర్పోర్ట్స్ ద్వారా ఎయిర్లిఫ్ట్ చేసి మార్కెట్లకు తరలించే సౌలభ్యం కల్పిస్తున్నారు. దీంతో పంటల వేస్టేజ్ తగ్గిపోతుంది
ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన.. ప్రతి పంటకు నీళ్లు అనే లక్ష్యంతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రధానంగా కాలువల నిర్మాణం చేపట్టడం. పంటలు నీరు లేకుండా పాడవ్వకుండా ఈ కాలువలు నిర్మించడం ద్వారా నీటి స్టోరేజ్ అవుతుంది. తద్వారా ఇది పంటకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.