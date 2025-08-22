PM Kisan 21 Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా మీరు కూడా లబ్ధి పొందాలంటే ముందుగానే దీనికి అప్లై చేసుకోవాలి. అయితే ఇటీవల ఫేక్ కాల్స్ వెబ్సైట్స్ విపరీతంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే స్కామర్స్ వల్ల పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ అధికారిక వెబ్సైట్లో పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజనకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం
స్కామర్ మోసాలు ఇటీవల ఎక్కువ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఫేక్ వెబ్సైట్ వల్ల కూడా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడి డబ్బులు కూడా పోగొట్టుకునే దుస్థితి ఏర్పడింది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజనకు సంబంధించిన కూడా అనేక వెబ్సైట్ ఉన్నాయి
రైతులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు జాగ్రత్త వహించాలి.
PMkisan.gov.in లేదా కిసాన్ యాప్ రెండిట్లో మాత్రమే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజనకు దరఖాస్తు ఇది కాకుండా ఏ ఇతర లింకుల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోకూడదు.
నేరుగా ఏదైనా లింకుల ద్వారా పీఎం కిసాన్ కు దరఖాస్తు చేసుకోమని మీకు మెసేజ్ వచ్చిన దానికి స్పందించకండి. మోసపూరితమైన మెసేజులు ఉండవచ్చు. అలాంటి లింకులు క్లిక్ చేయడం వల్ల మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వారి చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది
ప్రధానంగా మన వాట్సాప్ కి వచ్చే మెసేజ్ లో కూడా స్పందించకూడదు. అర్హులైన రైతులు నేరుగా అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. PMkisan.gov.in లో మీరు నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి మొబైల్ ద్వారా అప్లై చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది