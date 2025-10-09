Kisan Samman Nidhi: పీఎం కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రూ.2000 మీరు అర్హులేనా.. ఇలా చెక్‌ చేయండి..

Kisan Samman Nidhi Yojana: దేశానికి వెన్నుముఖ రైతు. వ్యవసాయంపై ఎక్కువ శాతం మంది ఆధారపడి ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల కోసం ఎన్నో పథకాలు ప్రారంభించింది. ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PMKSY) ద్వారా రూ.6000 అందిస్తుంది. అయితే, పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధికి మీరు కూడా అర్హులేనా? ఇలా చెక్ చేయండి.
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ది పొందుతారు. రూ.6000 ప్రతి ఏడాది పొందుతారు.ఇది మూడు విడుతల్లో విడుదల చేస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం 21వ విడుత కోసం ఎదురు చేస్తున్నారు.
ప్రతి ఏడాది రూ.2000 పొందుతారు. అయితే, పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in ద్వారా బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గెట్ డేటా క్లిక్ చేస్తే వివరాలు వస్తాయి.
మీరు పీఎం కిసాన్ 21వ విడుతకు అర్హులు అయితే అప్రూవ్డ్ అనే స్టేటస్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మీకు రానున్న విడుత నిధులు మంజూరు అవుతాయి. ఒకవేళ స్టేటస్ రిజెక్టెడ్ కనిపిస్తే మీరు కొన్ని కారణాల వల్ల అర్హులు కాదు అని అర్థం.
మీ ఖాతాల్లో పీఎం కిసాన్ 21వ విడుత నిధులు మంజూరు అయి జమా అయ్యాయా? లేదా? అని తెలుసుకోవచ్చు. వెబ్సైట్లో మీ బ్యాంక్ ఖాతా, ఆధార్ నెంబర్ వెబ్సైట్లో ముందుగా చెక్ చేయండి.
ఆధార్ కార్డులో ఏవైనా తప్పులు దొర్లితే.. బ్యాంకు వివరాలు సరిగ్గా లేకపోతే మీ నిధులు బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా మీ దగ్గరలోని వ్యవసాయ శాఖ వారికి ఫిర్యాదు చేయాలి.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అధికారిక హెల్పలైన్ నెంబర్ 155261 లేదా 1800115526 నెంబర్కు కాల్ చేసి వివరాలు పొందవచ్చు. 50 శాతం మందికి పైగా మన దేశంలో వ్యవసాయంపై ఆధారపడి పనిచేస్తున్నారు.
కాబట్టి కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు ఈ లబ్ది పొందుతారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించి పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా రైతులు తమ సాగు ఖర్చులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది చిన్న సన్నకారు రైతులకు లబ్ది చేకూరుతుంది.