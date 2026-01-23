PM Kisan: రైతు చనిపోతే పీఎం కిసాన్ డబ్బు ఎవరికి వస్తుంది? వారసులు దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా?

Can Heirs Claim PM Kisan: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇప్పటివరకు 21 విడతలు ఈ పథకంలో నిధులు మంజూరు చేశారు. 22వ విడత ఫిబ్రవరి నెలలో విడుదలకు కేంద్రం సన్నద్ధమవుతోంది. అయితే పీఎం కిసాన్ డబ్బులు పొందాలంటే రైతులు ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆ లబ్ధిదారులు చనిపోతే అతడి పిల్లలకు ఈ పీఎం కిసాన్ ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోగలరు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 22వ విడత నిధులు ఫిబ్రవరి నెలలో విడుదల కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు ముందుగానే ఈకేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలి. తద్వారా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా రూ.2000 జమవుతాయి.
ప్రతి ఏడాది రూ.6000 మూడు దశల్లో రూ.2000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో జమ అవుతాయి. ఇక ఫిబ్రవరి నెలలో విడుదలవుతున్న నిధులు త్వరలోనే మంజూరు కానున్నాయి. అయితే ఈ పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుడు ఆకస్మికంగా మరణిస్తే అతడి పిల్లలకు ఈ లబ్ధి లభిస్తుందా?
పీఎం కిసాన్కు కొన్ని హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతోపాటు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ కూడా గ్రామంలో ఏర్పాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. వెంటనే వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయాలను కూడా సంప్రదించవచ్చు. అయితే పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుడు మరణిస్తే వెంటనే వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయానికి తెలియజేయాలి.
ఇది లబ్ధిదారుడి పిల్లలు చేయాల్సిన మొదటి పని. వారసత్వ రుజువు, వ్యవసాయ భూమిపై యాజమాన్యం నిరూపించే పత్రాలను కూడా కచ్చితంగా అందించాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరణించిన వ్యక్తి ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా అందించాలి. తద్వారాగా పీఎం కిసాన్ పథకంలో వారి వారసుడు లబ్ధిదారులుగా చేరుతారు.
అయితే రైతు మరణించిన తర్వాత కూడా పీఎం కిసాన్ నిధులు అందుకుంటే భారీ మొత్తంలో జరిమానా కుటుంబంపై విధిస్తారు. తిరిగి ఆ డబ్బులను రాబడతారు. పీఎం కిసాన్ లబ్దిదారుడు చనిపోతే కచ్చితంగా సమాచారం అందించాలి. తద్వారా పీఎం కిసాన్ నిధులు జమ అవుతాయి.