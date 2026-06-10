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PM Kisan Yojana: జూన్ 18న పీఎం కిసాన్ 23వ విడత విడుదల? అన్నదాతలకు కేంద్రం భారీ అప్‌డేట్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 10, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:35 PM IST

PM Kisan 23rd Installment On June 18: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలవడానికి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన ఎంతగానో తోడ్పడుతోంది. ఇది సాగు ఖర్చుల విషయంలో రైతులకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం రైతులకు రూ.6000 చొప్పున మూడు విడతల్లో, అంటే ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ.2000 చొప్పున డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ప్రస్తుతం రైతులు 23వ విడత కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జూన్ 18వ తేదీన ఈ 23వ విడత నిధులు విడుదలవుతాయని వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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పిఎం కిసాన్

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన 23వ విడత కోసం రైతులు వేచి చూస్తున్నారు. తమ ఖాతాల్లో రూ.2000 ఎప్పుడు జమ అవుతాయనే అంచనాతో ఉన్న రైతులకు, జూన్ 18న ఈ నిధులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏటా రైతులకు మూడు దశల్లో మొత్తం రూ.6000 అందుతాయి. ఈ మొత్తం నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయబడుతుంది. ప్రస్తుతం 23వ విడత కోసం రైతులు నిరీక్షిస్తున్నారు.  

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పిఎం కిసాన్ 23వ విడత

గతంలో 2024 జూన్ 18న ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన 17వ విడత నిధులు విడుదలయ్యాయి. అదే విధంగా, 2026లో కూడా జూన్ 18 నాటికి 23వ విడత నిధులు విడుదలవుతాయని రైతులు భావిస్తున్నారు. 17వ విడత ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 9 కోట్ల మందికి పైగా రైతులు ప్రయోజనం పొందారు.  

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పిఎం కిసాన్ యోజన లేటెస్ట్ అప్‌డేట్

అయితే, జూన్ 18న నిధులు విడుదలవుతాయని ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదు. మార్చి నెలలో 22వ విడత నిధులు జమ అయిన నేపథ్యంలో, నాలుగు నెలల వ్యవధిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ నిధులు జూలైలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

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పిఎం కిసాన్ డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి

సాధారణంగా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన నిధులను ఏప్రిల్-జూలై, ఆగస్టు-నవంబర్ , డిసెంబర్-మార్చి మధ్య కాలంలో జమ చేస్తారు. దీని ప్రకారం తదుపరి విడత జూన్ లేదా జూలై నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.  

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పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుల జాబితా

ఈ ప్రయోజనం పొందాలంటే ముందుగా మీరు పీఎం కిసాన్ పథకానికి కావాల్సిన అర్హతలను కలిగి ఉండాలి. అలాగే మీ ఆధార్ కార్డును బ్యాంక్ ఖాతాతో లింక్ చేయడం తప్పనిసరి. మీరు మీ స్టేటస్‌ను తెలుసుకోవడానికి పిఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ pmkisan.gov.in ను సందర్శించి చెక్ చేసుకోవచ్చు.

TAGS:
PM Kisan 23rd installment date
pm kisan next installment date 2026
pradhan mantri kisan samman nidhi yojana

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