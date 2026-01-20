English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Matru Vandana Yojana: ఈ స్కీమ్‌ ద్వారా మహిళలకు నేరుగా అకౌంట్లోకి డబ్బులు.. ఛాన్స్ మిస్‌ చేసుకోవద్దు వదినా..!!

PM Matru Vandana Yojana: ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన అనే పేరుతో కేంద్రంలోని మోదీ  ప్రభుత్వం మహిళల ఆరోగ్యం, శిశు సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ప్రత్యేక పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. గర్భిణీ మహిళలు, పాలిచ్చే తల్లులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం ద్వారా వారికి అవసరమైన పోషకాహారం, వైద్య సేవలు సకాలంలో అందేలా చేయడం ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. తల్లి ఆరోగ్యం బాగుంటేనే శిశువు ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతాడన్న భావనతో ఈ సహాయాన్ని నేరుగా మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ చేసే విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది.
ఈ పథకం కింద మొదటి ప్రసవానికి సంబంధించి అర్హత ఉన్న మహిళలకు 5,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నారు. అదే విధంగా రెండో ప్రసవంలో ఆడపిల్ల జన్మిస్తే 6,000 రూపాయలు మాతృ వందన యోజన ద్వారా చెల్లిస్తున్నారు. ఈ మొత్తాన్ని మహిళలు తమ ఆరోగ్యం మెరుగుపర్చుకోవడానికి, పోషకాహారం తీసుకోవడానికి, అవసరమైన మందులు, వైద్య సేవల కోసం వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది.  

ఈ పథకానికి అర్హత పొందాలంటే కొన్ని నిబంధనలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళ గర్భిణీ అయి ఉండాలి. ఆమె వయసు కనీసం 19 సంవత్సరాలు నిండివుండాలి. అలాగే ఆమె లేదా ఆమె భర్త కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైతే ఈ పథకానికి అర్హులు కారు. ప్రభుత్వ సేవల్లో ఉన్నవారిని ఈ పథకం నుంచి మినహాయించారు.  

అదనంగా కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిని నిరూపించే పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. వార్షిక ఆదాయం 8 లక్షల రూపాయల కంటే తక్కువగా ఉందని చూపించే ధ్రువీకరణ పత్రం, రేషన్ కార్డు, ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు లేదా షెడ్యూల్డ్ తెగలకు చెందినవారైతే సంబంధిత సర్టిఫికేట్, దివ్యాంగ మహిళలైతే దానికి సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రాలు అవసరం అవుతాయి. ముఖ్యంగా గర్భధారణ నిర్ధారణ అయిన వెంటనే సమీపంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో లేదా ఆశా కార్యకర్త ద్వారా గర్భధారణను నమోదు చేయించుకోవడం తప్పనిసరి.  

ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో అవసరమైన ముఖ్యమైన పత్రాలు ఇవి: ఆధార్ కార్డు, ఆధార్‌తో లింక్ అయిన బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, మదర్ అండ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కార్డు లేదా గర్భధారణకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రం, చిరునామా రుజువుగా రేషన్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడీ తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతాయి.   

మాతృ వందన యోజన కింద లబ్ధి పొందాలంటే గర్భిణీలు కొన్ని షరతులను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. గర్భధారణ సమయంలో కనీసం ఒకసారి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆరోగ్య పరీక్ష చేయించుకోవాలి. అవసరమైన టీకాలు వేయించుకోవాలి. ప్రసవం అనంతరం శిశువు జననాన్ని అధికారికంగా నమోదు చేయించాలి. అలాగే బిడ్డకు అవసరమైన అన్ని టీకాలు సకాలంలో వేయించాలి.

ఈ పథకం గురించి మరిన్ని వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం తాజా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలంటే సంబంధిత అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు. ఇలా మాతృ వందన యోజన ద్వారా తల్లులు, పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తు కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

